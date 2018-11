Alfred Evers, président du Parlement germanophone de 1999 à 2004, est décédé

Alfred Evers, une figure politique libérale bien connue en Communauté germanophone, s'est éteint durant la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 82 ans, rapportent les médias germanophones.

Outre la fonction de président du Parlement germanophone, qu'il a exercée entre 1999 et 2004, le libéral a été à la tête de la commune d'Eupen durant 24 ans avant de se retirer de la gestion communale en 2000. Après les élections de 2012, il est à nouveau entré au collège communal où il a exercé la fonction d'échevin des Finances et de la Culture. Il a finalement abandonné ce poste un an plus tard, pour des raisons de santé, indique la BRF sur son site internet.

Au niveau national, la carrière de "Fred" Evers a débuté en 1974 lors qu'il a été élu, pour la première fois, député à la Chambre des représentants, où il défendra entre autres les droits de la minorité germanophone et sera aussi à l'origine de diverses initiatives législatives qui ont mené à la constitution de la Communauté germanophone. Il a également siégé en tant de sénateur coopté entre 1977 et 1978 avant de retrouver la Chambre de 1979 à 1985, puis le Sénat de 1985 à 1995.