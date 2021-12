Alexandra Jaspar, l’une des directrices de l’Autorité de Protection des données démissionne : "L’APD est un chien de garde qui ne mord pas !"

Le 8 novembre dernier, Alexandra Jaspar lançait un dernier courrier d’avertissement à la Présidente de la Chambre et à la Présidente de la Commission Justice de la Chambre. Cette lettre faisait suite à quatre autres, envoyées depuis septembre 2020. A chaque fois, il s’agissait de dénoncer de "graves dysfonctionnement" dont était affectée l’Autorité de Protection des Données.

"Dès notre entrée en fonction, en avril 2019, nous (Alexandra Jaspar et une autre directrice de l’APD) avons constaté que l’objectif n’était pas du tout de mettre en place une autorité de protection des données qui pourrait assurer sa mission de contrôle du respect de ce fameux RGPD", explique aujourd’hui Alexandra Jaspar. Selon elle, l’APD "était infiltrée par des personnes qui dépendent du gouvernement". "Comment voulez-vous contrôler les organes du gouvernement et des institutions publiques si vous êtes vous-même infiltrés par des membres du gouvernement ou des gens qui travaillent pour le gouvernement ?", interroge Alexandra Jaspar.

La directrice démissionnaire désigne ainsi le Président de l’APD, également directeur, David Stevens. "Il a des contacts rapprochés avec des membres du gouvernement, des ministres, des directeurs d’administration". M. Stevens ne serait pas impartial quand il s’agit d’examiner ce que fait l’Etat des données personnelles. "Quand il s’agit d’agir contre des entreprises, l’APD est fonctionnelle. On est même assez sévères", explique Alexandra Jaspar. "Par contre, quand il s’agit de contrôler le respect du RGPD par des institutions publiques, il n’y a plus personne", constate Alexandra Jaspar. Elle explique que dans ce cas, les décisions qui doivent être prises au sein du Comité de direction font l’objet d’un blocage, "toujours à l’initiative du même directeur qui s’arrange pour que l’APD se taise et n’agisse pas contre l’autorité publique", selon Alexandra Jaspar.

La directrice qui a remis sa démission n’y va pas par quatre chemins à propos de l’APD. "Nous sommes une autorité qui ne protège pas les données", "une autorité qui ne mord pas quand le secteur public est en face de nous", "nous sommes une autorité inopérante et infiltrée par des membres du secteur public", affirme Alexandra Jaspar. Bref, une autorité qui, selon elle, fonctionne dans l’illégalité.

Outre David Stevens, directeur et Président de l’APD, sont également dans le viseur deux autres personnes. Il s’agit de deux conseillers. Avec d’autres, ils sont normalement supposés permettre au Centre de Connaissance de l’APD d’émettre des avis sur les lois et règlements qui encadrent le traitement des données à caractère personnel. L’un de ces conseillers est Franck Robben. Outre ce rôle de conseiller, "il est aussi directeur ou administrateur général d’institutions comme la plateforme e-Health, de la banque Carrefour de la Sécurité sociale, etc.", explique Alexandra Jaspar pour qui Franck Robben est aussi en plein conflit d’intérêts. Difficile de donner un avis impartial quand on est aussi impliqué, par exemple, dans le traçage des contacts Covid ou la mise en œuvre du Covid Safe Ticket.