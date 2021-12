Alexander De Croo : "Un groupe relativement petit a trop d’impact sur nos soins, on ne peut plus éviter le débat sur la vaccination obligatoire"

"Nous avons vraiment besoin de repenser tout notre raisonnement". Interrogé longuement ce week-end dans le journal flamand De Zondag, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué qu’il était prêt à revoir sa position sur la question de la vaccination obligatoire.

"Vous vous faites vacciner pour votre propre santé, mais aussi pour celle des autres, a-t-il expliqué. Je crois davantage en la persuasion qu’en l’obligation, mais quand on voit qu’il y a cinq fois plus de non vaccinés en réanimation, on ne peut plus éviter cette question. L’objectif est clair : il faut vacciner tout le monde. Si la voie de la vaccination obligatoire peut aider, alors j’aimerais l’envisager".

Alexander De Croo s’était jusqu’ici montré sceptique à propos d’une éventuelle obligation vaccinale généralisée, estimant encore récemment la mesure impossible à mettre en œuvre. Mais la situation difficile qui perdure dans les unités de soins intensifs le pousse à revoir son jugement.

"Un groupe relativement petit (les personnes non-vaccinées, NDLR) a trop d’impact sur nos soins. Nous ne pouvons l’admettre, a estimé le Premier ministre dans les colonnes de De Zondag. En fait, c’est une leçon importante de cette crise : restez ouvert d’esprit et osez reconsidérer votre point de vue. Nous avons vraiment besoin de repenser tout notre raisonnement. Autrefois, le plan était : comment éviter les nouvelles vagues ? Aujourd’hui, cela devrait être : comment garder les vagues aussi plates que possible ? Car soyons réalistes : Omicron ne sera pas non plus la dernière vague. Le virus va proliférer dans les années à venir. Il faut apprendre à vivre avec lui."

Rappelons que le débat sur la vaccination obligatoire n’est pas neuf, qu’il divise le monde politique, et qu’il figure encore au menu de rentrée du parlement fédéral.