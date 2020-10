Alexander De Croo présente l'accord de gouvernement à la Commission européenne

Le Premier ministre Alexander De Croo a officiellement rencontré pour la première fois mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle s'est, selon lui, montrée "enthousiaste envers l'orientation pro-européenne marquée de notre accord de coalition".

Le nouveau Premier ministre avait déjà rencontré Ursula von der Leyen jeudi dernier, lors du dernier sommet européen. Un premier entretien bilatéral a suivi mercredi dans les bâtiments de la Commission européenne, au cours duquel Alexander De Croo a présenté l'accord de gouvernement et a abordé les dossiers européens les plus importants pour la Belgique. Il s'agit notamment du plan de relance pour l'Europe, du rôle que la Commission européenne peut jouer dans la crise sanitaire et du Brexit.

"Notre pays a réitéré son soutien au négociateur Michel Barnier", a déclaré M. De Croo. "Nous poursuivons nos efforts pour parvenir à un accord large et équitable avec les Britanniques. Cela implique une concurrence loyale au niveau du commerce - y compris un minimum de normes sociales et de règles en matière d'aides d'État -, des garanties nécessaires dans le secteur de la pêche et un accord de grande envergure sur la sécurité."

►►► A lire aussi : Le gouvernement De Croo a obtenu sans surprise la confiance de la Chambre

La Belgique veut maintenir une relation étroite avec le Royaume-Uni sur base de l'accord de retrait négocié l'an dernier, "qui reflète l'Accord du Vendredi saint", a déclaré M. De Croo.

M. De Croo et Mme von der Leyen ont également discuté du récent rapport de la Commission sur l'État de droit dans les pays de l'UE. La Belgique veut associer le plus possible les financements européens aux valeurs de l'Union, a souligné M. De Croo. "Pourquoi un pays aurait-il droit à l'argent européen s'il viole délibérément les valeurs européennes? ", a-t-il interrogé.