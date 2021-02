Alexander De Croo : "On ne va pas garder cette situation un jour de trop"

"Il est temps d’apporter un peu de sérénité" disait hier le Premier ministre (Open VLD) Alexander De Croo lors de la conférence presse. "Ce message était destiné à tout le monde", a-t-il précisé ce matin. Il reconnaît que la situation est difficile pour tout le monde et insiste sur l’importance de la transparence. La conférence de presse d’hier allait dans ce sens avec la volonté d’expliquer sur quelles données scientifiques se basent les décisions. Des perspectives ont aussi été communiquées : "qui […] ne sont plus très loin. On voit vraiment à l’horizon le moment où on va pouvoir déconfiner et ce moment n’est plus très loin. Mais il faut un peu de prudence pendant les semaines qui viennent".

Les images de ce week-end montrent à quel point la population en a assez de la situation actuelle. Alexander De Croo entend le message, dit-il. Ceci dit, le Premier ministre a rappelé qu’il n’est pas interdit de voir des proches à l’extérieur quand il fait beau. "D’ailleurs ce n’est même pas dangereux de le faire". Pour lui, le fait que les personnes sortent quand il fait beau, est une bonne chose et il n’a pas perçu cela comme un message de ras-le-bol.

Mais le Premier ministre reconnaît que les mesures sont difficiles. Cela fait pratiquement un an que la Belgique est dans cette situation instable. "Et je veux être très clair… On ne va pas garder cette situation un jour de trop", a-t-il précisé ce matin sur les antennes de la Première. Il a rappelé que les perspectives données hier lors de la conférence de presse ne sont pas basées sur des opinions, mais sur des faits et sur la science : "et je pense que les citoyens sont assez adultes pour comprendre quels sont les arguments de base qu’on va utiliser pour prendre des décisions".