Alexander De Croo nie que ses messages avec une actrice porno ont ralenti la formation du gouvernement

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a démenti dimanche que des événements de sa vie privée aient mené à des retards dans les négociations de formation d’un gouvernement. Sur le plateau de l’émission "De Zevende Dag" (VRT), il a réagi aux informations qui circulent depuis plusieurs mois sur les contacts qu’il aurait cherchés à entretenir avec une actrice pornographique italienne.

Le Premier ministre réagit pour la première fois à un passage paru dans le livre "Les fossoyeurs de la Belgique" écrit par le journaliste Wouter Verschelden. Consacré à la longue crise politique qui a précédé l’avènement de la coalition Vivaldi, ce livre (sorti fin juin) évoque un épisode resté discret qui concerne Alexander De Croo, alors vice-Premier ministre Open Vld dans le gouvernement Michel. Il aurait essayé de nouer des contacts sur Whatsapp avec une actrice pornographique italienne pendant qu’elle était de passage en Belgique.

L’intéressée a confirmé au mois d’août dans le quotidien El Corriere Della Sera qu’elle a eu des contacts avec Alexander De Croo. "Il m’a écrit pendant un spectacle que je faisais en Belgique, me demandant de le rencontrer. À l’époque, je ne savais pas qui il était et comment il avait obtenu mon numéro privé, alors j’ai demandé autour de moi et on m’a dit qu’il était un homme politique important. À partir de là, nous avons commencé à nous écrire. C’était un fan, il voulait me voir."

Retard dans les négociations ?

Wouter Verschelden affirme dans son livre que l’échange de messages Whatsapp entre De Croo et l’actrice porno aurait retardé les dernières négociations gouvernementales. Lorsque cette information a fuité et a failli paraître sur le site flamand P-Magazine, la présidente de l’Open Vld de l’époque, Gwendolyn Rutten, aurait demandé à Alexander De Croo : "Est-ce qu’on peut te faire chanter ?" Ce à quoi l’intéressé aurait répondu : "Je ne peux pas le garantir."

L’intéressé, devenu entretemps Premier ministre, réfute que ces échanges auraient eu un impact sur la formation du gouvernement : "Absolument pas. Tout qui a suivi la formation du gouvernement de près sait qu’il y avait énormément de moments difficiles. Je suis content qu’à un moment, des partis aient tendu la main l’un vers l’autre." Avant de conclure : "Jamais un aspect privé n’a joué un rôle."