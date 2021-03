Alexander De Croo mis sur le gril par les enfants des Niouzz

Ce mercredi 11 mars, six enfants ont posé leurs questions à notre Premier ministre, Alexander De Croo. L’occasion pour eux de soulever quelques interrogations qu’ils peuvent avoir sur le coronavirus.

Il y a une semaine, Les Niouzz, le journal télévisé pour enfants de la RTBF, lançait un appel un peu particulier à ses jeunes spectateurs sur sa page Instagram : "Grosse dinguerie !!! Le 11 mars prochain, le Premier ministre Alexander De Croo viendra aux Niouzz pour répondre à tes questions sur la COVID. Une conférence de presse spéciale où des enfants comme toi pourront tout lui demander en ce qui concerne les mesures, les restrictions, le plan de vaccination mis en place contre le Coronavirus. Avec ta classe ou en solo, envoie-nous tes questions par MP pour ce vendredi 5 mars au plus tard ! Ou note-les en commentaire !!! ".

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’appel a été entendu ! La rédaction a reçu plus d’une centaine de questions à poser à Alexander De Croo venant de différents élèves et classes. "Quand les enfants se feront-ils vacciner ?" "Quand pourrons-nous aller en classe découverte ?" "Pourquoi doit-on rester en bulle dans les classes et les couloirs mais pas à l’extérieur ?" "Avez-vous déjà eu le virus ?" "Ça se passe comment la quarantaine pour un Premier ministre ?", "Vous n’en avez pas marre de toutes les règles qu’il y a ?". Autant de questions parfois impertinentes ou naïves auxquelles le Premier ministre a répondu avec pédagogie pendant un peu plus d’une heure.

►►► À lire aussi: Les enfants seront vaccinés au plus tôt après l'été, a annoncé le Premier ministre De Croo

C’est à la fois stressés mais aussi avec beaucoup d’impatience que Noé, Coralie, Euréka, Farah, Ryan et Stéphane sont arrivés à la RTBF à Bruxelles. "Dans la voiture ils étaient bien excités mais depuis que nous sommes arrivés, ils sont un peu plus calmes" nous confie l’institutrice. Les enfants visitent d’abord les lieux du tournage avant de discuter avec le présentateur du jour, Prezy. Après quelques répétitions et différents réglages techniques, il est temps pour eux de rencontrer Alexander De Croo afin de participer à cette conférence de presse un peu particulière.

Je n’avais jamais pensé, dans ma vie, que j’allais devoir interdire tellement de choses

Pour respecter les mesures sanitaires, c’est par groupe de deux que les enfants se sont succédés pour poser leurs questions au Premier ministre. Et lorsque Coralie lui demande s’il pense qu’il exerce un métier difficile, Alexander De Croo répond avec sincérité : "Ce que je trouve le plus difficile, c’est que ces derniers temps, j’ai dû prendre des mesures que je n’aime pas prendre. Ce sont des mesures où je dois dire : tu ne peux pas inviter des gens chez toi à la maison, tu ne peux pas aller au club de sport. Je n’avais jamais pensé, dans ma vie, que j’allais devoir interdire tellement de choses. Honnêtement, moi je n’aime pas interdire, je trouve ça difficile mais c’est nécessaire".

Après un premier tour de questions, les enfants sont de plus en plus à l’aise et en profitent même pour tenter de négocier avec lui. "Essayez que nos professeurs soient plus compréhensifs comme on a moins appris", s’exclame Noé après avoir demandé si les examens auront bel et bien lieu. " Je suis sûr que vos professeurs sont motivés pour être sûr que ça se passe bien", lui répond le Premier ministre amusé.

C’est quoi la quarantaine pour un Premier ministre ? C’est se lever et regarder des dessins animés ?

Même s’il n’a jamais développé de symptômes, Alexander De Croo a été placé deux fois en quarantaine après avoir été en contact avec des cas positifs. "Je suis resté sept jours à la maison mais mes tests étaient à chaque fois négatifs". Et lorsque le présentateur, Prezy, lui demande ce que signifie une quarantaine pour un Premier ministre, le principal intéressé répond en rigolant : "Dans ma maison, on m’a isolé. On m’a dit : "Tu veux ton petit-déjeuner ? Et bien voilà ton petit-déjeuner dans ton coin". Je restais minimum à 5 mètres de mes enfants, on laissait les fenêtres ouvertes et je dormais aussi dans mon coin". Avant de conclure : "La Covid est difficile pour tout le monde".

Un retour à la normale pour le mois d’octobre ?

Lorsque Stéphane pose la fameuse question "Quand retrouverons-nous une vie à peu près normale ?", Alexander De Croo répond ennuyé : " J’espère le plus vite possible. C’est difficile de dire maintenant quand ça sera complètement comme avant. Mais de toute façon, cet été, ça sera déjà beaucoup mieux par rapport à maintenant. A partir d’octobre, novembre, je pense que ça sera semblable à avant. Mais je ne suis pas certain à cent pourcents. Parfois, il y a des surprises".