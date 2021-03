Alexander De Croo : la réouverture de l’Horeca le 1er mai ne peut être inscrite noir sur blanc

Le Premier ministre Alexander De Croo était l’invité de plusieurs débats dominicaux et sera l’invité du Journal Télévisé ce dimanche à 19h30. Avant midi, sur le plateau de l’émission De Zevende Dag, à la VRT, Alexander De Croo est resté prudent sur les échéances fixées pour la reprise cours dans les écoles, le 19 avril, et pour la réouverture du secteur Horeca, le 1er mai. On ne peut pas "l’écrire noir sur blanc", a précisé le Premier ministre.

"On ne maintiendra pas aucun commerce fermé plus longtemps que ce qui est nécessaire", a rappelé Alexander De Croo. Mais, "cela dépendra de comment nous parviendrons à limiter les contacts au cours de ces semaines", a estimé le Premier ministre. Il a rappelé que les mesures actuelles se justifiaient par le caractère plus virulent des variants du coronavirus qui circulent en Belgique. Alexander De Croo compte sur l’accélération de la campagne de vaccination. Mais à la question "cela va-t-il changer beaucoup d’ici la fin avril ?", il répond :" Vous comprendrez qu’à l’expérience des derniers mois, je suis devenu très très prudent avant d’avancer des dates. Dans une crise comme celle-ci, on doit oser dire qu’on avait des plans, mais que ces plans doivent être reportés à cause de la situation".

"Si vous essayez d’obtenir de moi une date écrite sur papier pour mai, dans une crise comme celle-ci, ce n’est pas possible", a répondu le Premier ministre, à une question sur la réouverture des commerces non essentiels le 27 avril et de l’Horeca le 1er mai. D’ici là, "nous devrons voir quel est l’impact des mesures prises", a-t-il ajouté.