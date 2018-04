Alexander De Croo: "La plupart des réfugiés syriens n'ont aucune envie de venir en Belgique"

La communauté internationale s'est engagée mercredi à financer à hauteur de 4,4 milliards de dollars (environ 3,6 milliards d'euros) l'aide humanitaire fournie en 2018 à la population et aux réfugiés syriens. Les organisateurs de la conférence des donateurs espéraient récolter huit à neuf milliards de dollars. Interrogé sur La Première, le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo (Open Vld) estime "qu’il y a plusieurs raisons d’être déçu par rapport à la situation en Syrie, qui rentre maintenant dans sa huitième année de guerre avec des actes de guerre atroces et des crimes de guerre constamment, ce qui est quand même vraiment le drame humanitaire le plus extrême qu’on a eu dans ce siècle. C’est donc un élément de déception. Et on voit que malheureusement une vraie solution, qui ne sera jamais de jeter des bombes, mais qui sera toujours une solution politique, est très loin. D’un autre côté, on veut naturellement surtout aider la population syrienne. La priorité belge est d’aider au maximum la population syrienne dans la région, d’aider au maximum les pays voisins pour lesquels la Belgique a accordé 26 millions d’euros additionnels d’aide humanitaire".

Néanmoins, Alexander De Croo ne minimise pas l'ampleur de la mobilisation internationale : "Cinq milliards c’est quand même beaucoup d’argent. Un des grands problèmes est que dans le monde d’aujourd’hui, il y a malheureusement beaucoup de concurrence par rapport aux besoins humanitaires. On fait beaucoup d’efforts en Syrie, mais la Belgique fait aussi beaucoup d’efforts en RDC et on aimerait que la communauté internationale en fasse plus en RDC. Mais malheureusement oui, il y a beaucoup de besoins et il y a d’autres crises aussi. Cette conférence de Bruxelles était très importante et le monde entier était là, mais il y aura d’autres occasions de remplir les besoins financiers et humanitaires".

"La plupart des réfugiés syriens n’ont pas du tout envie de venir en Belgique"

Interrogé depuis le Liban, Sébastien Dechamps, coordinateur humanitaire des urgences à Caritas International, explique qu'il y a entre un million et un million et demi de réfugiés syriens dans ce pays, "ce qui représente tout même environ un tiers de la population. Donc, il faut remettre ça en proportion. C’est énorme pour le Liban, ça a un impact économique, ça a un impact social et ça crée des tensions. La difficulté ici est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables, qui sont les réfugiés, mais qui sont aussi les Libanais, vulnérables eux-mêmes, éviter que les tensions croissent, essayer de procurer aussi aux gens des possibilités de travailler et c’est très difficile. Comme dans d’autres pays, comme la Jordanie et la Turquie, les réfugiés ont un droit au travail très limité. Et quand vous n’avez pas la possibilité d’avoir votre propre revenu, quand l’aide humanitaire baisse parce que les fonds récoltés sont insuffisants et que les possibilités de retourner dans votre pays ne sont vraiment pas du tout clairement immédiates, il vous reste vraiment très peu d’espoir. Donc, on doit faire face à tout ça, une dimension humaine, sociale, psychologique et même traumatisante aussi pour pas mal de monde".

La Belgique a accueilli beaucoup moins de réfugiés syriens, par rapport à la Turquie ou à la Jordanie. "Ce n’est pas du tout comparable" remarque Alexander De Croo, "les pays de la région accueillent malheureusement beaucoup de réfugiés et en effet les tensions sont souvent énormes et ce n’est pas évident de le faire. C’est tout à fait normal que quand il y a une crise la plupart des gens soient accueillis dans la région. D’ailleurs, c’est aussi ce que la majorité des gens veulent. J’ai visité des camps de réfugiés dans tous les pays de la région, la très grande majorité des réfugiés n’ont qu’un désir, c’est de rentrer au plus vite dans leur pays le moment où c’est possible. Et donc, la plupart n’ont aucune envie de venir en Europe, de venir dans une culture très différente, avec beaucoup de difficultés pour eux. La plupart veulent rester dans la région, et c’est pour ça que la majorité de l’aide humanitaire que nous fournissons et une aide que nous fournissons aux régions et aux organisations de la région, sachant que c’est déjà une région où ce n’est pas la seule crise humanitaire avec des réfugiés, il y en a eu dans le passé aussi. Mais comparer la Belgique avec ce que les autres pays font d’abord n’est pas une bonne comparaison parce que les autres pays font beaucoup plus, mais c’est aussi parce que la demande est très différente. La plupart des réfugiés syriens n’ont pas du tout envie de venir en Belgique".