Alexander De Croo: "L'entrée en bourse de Belfius aurait dû être plus rapide"'

Le gouvernement fédéral fait sa rentrée et tient ce vendredi le premier conseil des ministres après les vacances avec au menu quelques gros dossiers pour cette dernière ligne droite de la législature. L'entrée en bourse de la banque publique Belfius en fait partie.

Mauvaise nouvelle pour la banque: sa valeur a baissé en raison d’incertitudes sur les marchés. Des banques d’affaires estiment que la perte de valeur approche le milliard d’euros. Pour Alexander De Croo, défenseur de l’entrée en bourse de Belfius, il aurait fallu agir plus vite.

Le vice-Premier ministre Open Vld regrette que le gouvernement ait traîné dans ce dossier : "Il y a six mois, j'avais mis ce point en avant, car les bourses se portaient bien à ce moment-là. On l'avait alors couplé le dossier avec Arco. C'est dommage que ça se soit passé comme ça, mais on a entamé les préparations de rentrée en bourse et on doit continuer ça naturellement. Après coup, c'est toujours facile de dire que c'était une erreur."

Pas de regret du côté du vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters : "C'est très important de préparer le dossier et de trouver une solution pour Arco."

Alexander De Croo reste imprécis quant au calendrier, il explique que ce sont les conseillers de Belfius qui doivent l’expliquer. "Un milliard d'euros, ce n'est pas rien, mais on ne peut pas prévoir comment les bourses vont se comporter après-demain."