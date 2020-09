Alexander De Croo futur Premier ministre: le "fils de" qui a su se faire un prénom

Et c’est clair, en 11 années de vie politique, Alexander De Croo, "fils de", a su se faire un prénom.

Enfin un poste que son père n’aura pas exercé avant lui ! En effet, si Herman De Croo, 83 ans désormais, a été député, ministre (national, on ne disait pas encore fédéral), bourgmestre de Brakel, président du VLD, ministre d’Etat, président de la Chambre, et finalement député flamand, il n’est jamais allé jusqu’au 16, rue de la loi.

Alexander De Croo s’illustre alors d’abord par la volonté de moderniser et relancer son parti, mais on retiendra surtout la décision en avril 2010 de "retirer la prise" du gouvernement fédéral Leterme, faute de solution dans le fameux dossier de la scission de l’arrondissement politique et judiciaire de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Décision qui entraîna la convocation des élections fédérales du 13 juin 2010.

Il sera alors élu sénateur (avec un joli score personnel de 301.917 voix de préférence, troisième meilleur score en Flandre après Bart De Wever et la CD&V Marianne Thyssen) mais l’Open Vld paiera dans les urnes le prix de son accélération du calendrier électoral. Alexander De Croo siégera au Sénat de 2010 à 2012, tout en étant négociateur libéral flamand des accords pour une 6e réforme de l’Etat.

Ministre fédéral depuis 2012

En octobre 2012, durant le même mois, il reprend à la fois le flambeau de son père comme bourgmestre de Brakel et devient ministre fédéral dans l’équipe d’Elio Di Rupo, comme vice-Premier ministre Open Vld et ministre des Pensions, en remplacement de Vincent Van Quickenborne parti ceindre l’écharpe maïorale à Courtrai. Il renonce alors – après 3 ans en fonction – à la présidence de son parti qui reviendra à Gwendolyn Rutten, l’une de ses adversaires lors du scrutin interne de 2009.