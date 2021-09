Alexander De Croo : "Cette épidémie devient une épidémie des non vaccinés. La situation à Bruxelles n’est ni acceptable, ni tenable"

Lors de la conférence de presse du comité de concertation, Alexander De Croo a eu des mots forts pour qualifier la situation vaccinale à Bruxelles : "En Région de Bruxelles-Capitale, la moitié de la population n’est pas vaccinée, et dans certaines communes, le taux de vaccination est bien en deçà. Cette situation n’est ni acceptable ni tenable."

Reprenant la formule de Joe Biden, le Premier ministre s’est montré offensif envers les personnes non-vaccinées : "Cette épidémie devient une épidémie des non vaccinés. On ne peut l’accepter, on ne peut accepter que des gens fassent le choix de mettre d’autres personnes en danger. Ce sont ceux qui ne se sont pas fait vacciner qui sont responsables."

Il faut dire que la campagne de vaccination bruxelloise stagne. Certes la courbe de vaccination remonte depuis le début du mois d’août, mais cela reste insuffisant. L'objectif de 70% de personnes vaccinées n'est toujours pas atteint dans la région de Bruxelles-Capitale.