Alexander De Croo à Tomorrowland, dans le tram, avec Johan Museeuw : le nouveau Premier ministre en 10 vidéos

L'Open VLD Alexander De Croo, 44 ans, sera le nouveau Premier ministre belge. Une carrière politique rapide, démarrée fin des années 2000 lorsqu'à la surprise générale, il devient président de parti. Le "fils de" (l'ancien ministre Herman De Croo) est homme pressé, investi dans ses compétences et figure médiatique. Plusieurs vidéos d'archives le montrent. Son portrait en 10 séquences, qui en disent parfois plus qu'une longue biographie.

Tomorrowland en 2017 Juillet 2017, à Tomorrowland. Le Premier ministre Charles Michel effectue une visite surprise, alors qu'il pleut sur le site du célèbre festival belge. Il n'est pas seul. Sont présents sa compagne mais aussi Sophie Wilmès, Didier Reynders, Alexander De Croo, en t-shirt, jean et avec ses badges d'accès autour du poignet. Le petit groupe enchaîne les selfies avec les festivaliers belges comme étrangers avec de se mettre à danser sur de la musique électronique et de se retrouver dans l'espace VIP, l'index pointé vers le ciel.

En rockstar sur une scène en Afrique du Sud Nous sommes en décembre 2018, à Johannesburg en Afrique du Sud, lors du Global Citizen Festival, soutenus par la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce rendez-vous annuel collecte des fonds pour le développement durable et contre la pauvreté. Mais aussi pour l'égalité des genres. 90.000 personnes sont présentes à ce festival qui rassemble des stars comme Beyonce, Ed Sheeran, Chris Martin... Et Alexander De Croo, qui monte sur scène pour demander à la foule de crier son soutien à la cause. "Faisons un truc fun. Je suis ici pour l'égalité des genres. Donc quand je dis: 'She is', vous dites 'Equal'. OK?". S'arrachant la voix à trois reprises pour lancer le public, libéral flamand termine: "Je pourrais le faire toute la journée."

A vélo avec Johan Museeuw Alexandre De Croo aime l'équitation, qui lui a déjà causé une grave blessure. Mais il est aussi un passionné de vélo. Le 31 mars, il est filmé en compagnie du champion cycliste Johan Musseuw lors du Tour des Flandres Cyclo. "Aujourd'hui, je suis un peu Flandrien mais surtout aujourd'hui je suis avec le Lion des Flandres, Johan Musseuw", explique le Vice-Premier ministre de l'époque en pédalant. La balade à vélo permet également de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer.

Alexander De Croo en runner "Brrrr, il fait froid". Dans cette vidéo datant de 2018, on peut voir le libéral flamand en tenue de joggeur dans le parc royal de Bruxelles, face au Parlement. Il annonce sa participation au Warmathon de l'action de solidarité "De Warmste Week" de la VRT. Il ajoute qu'il poursuit son entrainement et que les amoureux de la course à pied peuvent le rejoindre.

Alexander De Croo dans le tram Quand il faut, un ténor de parti vient soutenir ses troupes au niveau local. Ici, dans cette vidéo de mai 2019, à quelques jours des élections régionales et fédérales, Alexander De Croo donne le change à Els Ampe, figure de l'Open VLD bruxellois. Ils sont dans un tram de la STIB et évoquent les problèmes de congestion dans la région-capitale. L'homme de Brakel estime nécessaire de créer des parkings de délestage aux entrées de Bruxelles mais aussi des lignes de métro. "Bruxelles a besoin de plus de métro." Il lance également un plaidoyer pour la 5G pour faire de Bruxelles une ville connectée, une "smart city". Aux détracteurs de la 5G, il dit: "Les raisons pour lesquelles certains s'y opposent sont des raisons qui ne sont utilisées nulle part ailleurs dans le monde." Déclaration d'amour politique ensuite à Els Ampe, une femme politique qui "cherche des solutions. Et j'ai parfois l'impression que beaucoup de tes collègues politiques à Bruxelles cherchent d'abord des problèmes."

Twitter et le papier-toilette Celui qui est alors Vice-Premier est invité en 2015 au lancement de Twitter Belgique. Il monte sur scène pour raconter sa première expérience sur le réseau social, en 2009, lors du scrutin régional et européen de 2009. Il y raconte, en anglais, le souvenir de ses premiers tweets, convaincu alors que "cela n'intéressait personne". Mais son dixième tweet va le propulser au devant de l'actualité. Il écrit que "le programme de mon parti n'est pas du papier-toilette". "Je savais que (ce que j'avais écrit) était punchy et j’espérais que des personnes lirait (mon tweet)." Alexander De Croo, 33 ans, le novice en politique est assailli de coups de fil de journalistes. "Cela ne m'était jamais arrivé." Son tweet sent la polémique et la presse veut en comprendre le sens. Dans le cadre de l'événement lié à Twitter Belgique, Alexandre De Croo veut par cet exemple souligner l'importance de l'économie digitale.

Alexander De Croo et sa critique de Kabila En 2015, Alexander De Croo est ministre fédéral de la Coopération au développement. Lors d'une visite en RDC en février, il critique le pouvoir en place, celui du président Kabila et le respect des droits de l'homme. C'est la crise diplomatique entre la Belgique et son ancienne colonie. Lors de l'émission "Jeudi en prime" du 26 février, Alexander De Croo rappelle le principe de la coopération au développement. "Je suis pas diplomate, je suis ministre", répond le libéral flamand, réfutant le fait d'être intervenu comme un colon moderne. "Le consensus international - ce n'est pas uniquement les Belges qui disent ça - (est que) si on veut d'une manière durable améliorer la situation des gens qui sont dans une situation de précarité extrême, c'est un développement économique. Mais cela va main dans la main avec un progrès des droits humains." "Ce que moi j'ai dit", ajoute encore Alexander De Croo, "l'église congolaise le dit depuis des mois. Les Américains le disent depuis des mois. Les Britanniques le disent depuis des mois. D'ailleurs, en janvier, quand il y a eu les émeutes à Kinshasa (plus de 40 morts), Internet bloqué pendant deux semaines, des gens incarcérés d'une manière parfois un peu aléatoire... Qu'à ce moment-là, on dit: nous nous travaillons au Congo pour plus de 100 millions par an pour améliorer le sort des gens. Si on veut que cela se passe d'une manière durable, je pense qu'on peut dire" ce qui a été dit. Les propos d'Alexander De Croo étaient les suivants à Kinshasa: "Nous devons faire quelque chose avec l’amitié belgo-congolaise qui puisse améliorer la situation de la population congolaise. Il est temps de changer les choses. Et les Congolais doivent être les acteurs de ce changement."

Alexander De Croo critiqué par Charles Michel En 2010, l'Open VLD débranche la prise du gouvernement Leterme après de vives crispations autour du dossier de la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Charles Michel, président du MR et Alexander De Croo, président de l'Open VLD se retrouvent sur le même plateau, à la RTBF. L'échange est glacial. Charles Michel accuse le représentant de son parti frère au Nord du pays d'avoir fait tomber un gouvernement "à un moment qui est problématique parce que notre pays est confronté à des vraies difficultés sur le plan économique, sur le plan social", sans oublier les difficultés au niveau européen. Le geste des libéraux flamands est qualifié de "pas responsable". Réponse d'Alexander De Croo: "Ce n'est pas mon style d'aller jeter des tomates à l'un ou l'autre. Je vois qu'il y a eu des discours qui n'étaient pas très constructifs pendant les négociations" sur BHV. "J'ai aussi vu par exemple que Joëlle Milquet (cdH) dans une interview, elle dit: 'j'ai fait un pari avec mes collaborateurs pour voir si le VLD allait continuer à négocier ou pas'. Il y a des gens autour de la table pour qui s'était un jeu. Pour nous, ce n'était pas un jeu."

Alexander De Croo et les Galacticos En 2011, le trentenaire Alexander De Croo et d'autres personnalités politiques soutiennent un groupe flamand de musique pop, The Galacticos, finaliste d'un concours organisé par le magazine Humo. Pour la radio Studio Brussel, Alexander De Croo explique dans une vidéo qu'il vient d'écouter son CD. Le disque a un côté "contagieux" et "irradiant". "Je suis un peu resté dans les années 90 au niveau de mes goûts musicaux" tout comme The Galacticos selon lui. Il dit ensuite espérer les voir sur scène rapidement, lors d'un festival.

Alexander De Croo dans un clip vidéo pour Brakel "Brakel Boven", Brakel au sommet ou Brakel au-dessus. C'est le titre d'une chanson et d'un clip vidéo diffusé en 2018 en vue des élections communales. Alexander De Croo est le bourgmestre en titre de Brakel depuis 2012. En compagnie de ses candidats, Alexander De Croo apparaît dans ce clip aux accents populaires, conviviaux et ruraux au même titre que son père, Herman, ancien bourgmestre de cette commune de 14.000 habitants. Verre de bière à la main, tous chantent: "Brakel est comme le meilleur vin. Brakel pétille. Et personne ne veut la quitter. Brakel, je t'aime et mon ciel est bleu", comme la couleur des libéraux flamands de l'Open VLD. Soyons clairs: cette chanson n'a pas été un tube. Le clip n'a pas dépassé les 262 vues.