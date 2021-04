Alexander De Croo à l’attention de ceux qui se rendraient à la Boum 2 : "Ne tombez pas dans ce piège"

Patientez, n’allez pas à rassemblement, c’est en substance le message que le Premier ministre a cherché à faire passer. "Dans les jours qui viennent, on donne plein de perspectives. A partir du 8 mai, beaucoup plus d’activités à l’extérieur pourront avoir lieu. Si les choses continuent à bien se passer, des évènements beaucoup plus grands, jusqu’à 200 personnes pourraient avoir lieu", rappelle Alexander De Croo.

Pour le Premier ministre, la situation épidémiologique évolue, "pas à pas, dans la bonne direction", parce qu’on s’est "motivé dans la bonne direction", "en respectant les règles", souligne Alexander De Croo. Ce dernier évoque les "doutes" et les "moments difficiles", mais pour le Premier ministre, il faut "garder cette solidarité".

A propos de la Boum 2, le Premier ministre est critique et prévient. Il qualifie les événements de ce type comme des "événements organisés par certains avec un certain but et avec le but de déstabiliser une approche qui dans notre pays a quand même été très raisonnable et très calme, comparée à d’autres pays". Alors, à ceux qui seraient tentés de se rendre au Bois de la Cambre, Alexander De Croo lance "Ne tombez pas dans ce piège. C’est un piège".