Alexande De Croo, à propos du débat sur la sortie du nucléaire : il faut "avoir une perspective ouverte". Un nucléaire plus moderne aurait-il un avenir en Belgique ?

Quand on lui demande si la Belgique va sortir totalement du nucléaire, Alexander De Croo préfère parler de "stratégie énergétique". Pour lui, la vraie question c’est "une discussion un peu plus large qu’uniquement la sortie ou la non sortie du nucléaire". Il parle de "choix à faire dans les 30-40 ans à venir". Certes, il confirme que "l’énergie durable est clairement au cœur de cela", mais explique aussi que la discussion autour du maintien ou non de deux réacteurs nucléaires, "ce n’est pas le point déterminant".

Les récentes déclarations du Président Macron, en France, en sont un exemple. Début novembre, il annonçait que son pays allait lancer la production de nouveaux réacteurs nucléaires. "A l’heure actuelle, on remarque une renaissance du nucléaire au niveau international, avec des toutes nouvelles technologies qui sont développées", explique Damien Ernst, Professeur en Electromécanique à l’Université de Liège. "Beaucoup de pays, que ce soit la Chine, les Etats-Unis, la Russie se lancent maintenant dans des programmes nucléaires très ambitieux, une sorte de renaissance du nucléaire qu’on n’avait plus vu depuis les années 70", poursuit Damien Ernst.

On reste sur une technologie proche de celle utilisée jusqu’à présent dans les réacteurs nucléaires. Cependant, on travaille sur du plus petit. "Des petites unités, dont la puissance irait entre 100 et 300 Mégawatts électriques. Les gros réacteurs actuellement en opération, c’est généralement autour de 1000 Mégawatts électriques", explique le Professeur Hamid Aït Abderrahim, Professeur d’Ingénierie nucléaire à l’UCLouvain.

On cherche à produire de plus petits réacteurs nucléaires pour plusieurs raisons. D’abord pour s’inscrire dans l’ère du temps. Avec le développement du renouvelable et avec la multiplication des moyens de production d’énergie, il faut de la souplesse. Il est plus simple d’adapter la production à la demande d’électricité lorsqu’on dispose de plusieurs petites unités de production que de gros réacteurs. "Il y a aujourd’hui, dans le monde, 50 à 60 concepts de nouveaux réacteurs de petite taille".



Le but est aussi "de faire de petites unités qu’on peut construire en usine, en série, un peu comme les voitures", poursuit le Professeur Abderrahim. Cela réduit les coûts de production à l’unité. Et "la standardisation réduit aussi la complexité de ces machines. Tout ce qui est simple, c’est moins compliqué et plus sûr", poursuit le Professeur Abderrahim.

Autre caractéristique liée à la plus petite taille des réacteurs, la chaleur résiduelle lorsqu’on arrête un réacteur est beaucoup plus petite et peut être extraite par des moyens passifs, c’est-à-dire la circulation naturelle ou bien en les mettant dans une piscine d’eau pour extraire la chaleur par diffusion. C’est plus rapide et plus simple lorsqu’il faut procéder à un arrêt d’urgence ou une mise en sécurité.

Pour ce qui est des déchets, les réacteurs de ce type, à refroidissement à eau, produiront des déchets du même type que les réacteurs actuels. "Mais on en produira moins parce qu’on va utiliser un peu plus efficacement le même combustible nucléaire", estime le Professeur Abderrahim. Ces déchets ont en théorie une durée de toxicité de 300.000 ans. Les programmes de recherche en cours en Belgique visent à réduire cette durée à 300 ans.

Pour ces "petits" réacteur refroidis à l’eau, il faut, selon le Professeur Abderrahim, compter une décennie pour les voir se développer. "D’ici 2030-2032, on peut en voir partout", estime-t-il. La Russie a, par exemple, développé un prototype installé sur une barge et pouvant être déplacé selon les besoins. La Chine et l’Argentine construisent aussi des prototypes.