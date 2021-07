Alertes de crues avant les inondations exceptionnelles en Belgique : qui savait quoi et quand ?

Une capture d'écran d'une prévision d'inondations émise par l'EFAS flood forecast system le 12 juillet. © Tous droits réservés

La Belgique a reçu sa première alerte d’inondations le 10 juillet. C’est ce que rapportait le "Copernicus Emergency Management Service" sur son site internet le 16 juillet dernier. D'autres suivront, dont celle-ci-dessous publiée le 12 juillet en fin de journée.

Au total, 25 avertissements seront émis jusqu'au 14 juillet "pour des régions du bassin du Rhin et de la Meuse"… Certains se préparent. Le 14 juillet en milieu de journée, la commune de Limbourg (province de Liège) demande dans un post Facebook aux habitants de certaines rues d'évacuer. A d'autres endroits, ces ordres de quitter les lieux se feront bien plus tard.

Les inondations qui se sont produites correspondent de très près à l'ampleur et à la répartition de celles qui avaient été prévues

"Les prévisions des 9 et 10 juillet pour le bassin du Rhin, qui couvre l'Allemagne et la Suisse, faisaient état d'une forte probabilité d'inondations, dont le début était prévu pour le mardi 13 juillet. Les prévisions suivantes ont ensuite montré que la Meuse, en Belgique, serait également touchée. Les prévisions des jours suivants ont montré que le signal était fort, ce qui signifie qu'il y avait une forte probabilité d'inondation sur le Rhin, et que les inondations allaient être graves", expliquait le 20 juillet dernier Hannah Cloke, cofondatrice de l'EFAS, sur le site de la University of Reading où elle enseigne. Elle précise que des alertes d'inondations ont encore été envoyées aux autorités belges, néerlandaises, suisses et luxembourgeoises les lundi 11 et mardi 12 juillet.

Et d'ajouter : "Les inondations qui se sont produites correspondent de très près à l'ampleur et à la répartition de celles qui avaient été prévues, plusieurs jours à l'avance. Je suis donc très surprise qu'autant de personnes soient mortes, étant donné que les autorités étaient au courant de l'événement et avaient reçu suffisamment d'avertissements pour mettre les gens en sécurité avant le début des inondations."