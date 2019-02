Alda Greoli regrette le refus de Famiwal d'octroyer les 10 euros de dédommagement

La ministre wallonne de l'action sociale, Alda Greoli, ne ménage pas Famiwal. Ce matin, le Comité de gestion de la caisse publique d'allocations familiales, a décidé de ne pas octroyer la compensation de 10 euros suite au retard de paiement des allocations familiales début février. Et cela, car il n'existait pas de base décrétale pour le faire sans créer de disparités entre les familles. Alda Greoli dit prendre acte de cette décision. Mais clairement, elle la regrette:" il aurait fallu accomplir un geste humain et social envers les familles lésées, particulièrement les plus démunies." Mais ce geste devait reposer sur une base légale solide. Et le Comité de gestion de Famiwal, rajoute Alda Greoli, n'a pu l'établir avec certitude.

Alda Greoli ciblée par l'opposition

Les partis de l'opposition au parlement wallon ne la ménagent pas. Ecolo, notamment, parlant d'un chèque-cadeau de 10 euros d'Alda Greoli qui passe finalement à la trappe. Et pour les Verts, la ministre a fait preuve " d'un amateurisme incroyable dans la gestion du dossier." Et Ecolo d'aller encore plus loin en demandant à Alda Greoli de présenter ses excuses aux familles qui ont cru à cet effet d'annonce de 10 euros. Un dossier qui rappelle à chacun que nous sommes en campagne électorale.

Le PS se dit enfin "extrêmement inquiet quant à la capacité du gouvernement wallon de mener à bien dans les délais impartis le transfert de la compétence allocations familiales" et demandera à la ministre des "garanties" à ce sujet.