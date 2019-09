Alcool, GSM: les automobilistes pris en infraction en Brabant flamand risquent un retrait de permis

Dès lundi, les automobilistes circulant en province de Brabant flamand et qui seront pris sur le fait en infraction par rapport à la consommation d'alcool ou l'usage du GSM ou d'une tablette derrière le volant seront tous renvoyés, sans exception, devant le tribunal de police, prévient mercredi le parquet de Hal-Vilvorde.

Les polices fédérale et locales y mèneront en effet une semaine d'actions contre les "tueurs dans le trafic". Un retrait provisoire du permis de conduire sera à chaque fois réclamé, met en garde le parquet.

"L'intoxication alcoolique et l'utilisation de téléphones portables et de tablettes au volant posent de graves risques et causent souvent des souffrances humaines", justifie-t-on. Le parquet, pour qui la sécurité routière est d'une importance primordiale, entend participer activement à cette action.

Cette opération s'inscrit dans le plan d'action provincial contre l'ivresse au volant, avec la participation de tous les services de police locaux et fédéraux.