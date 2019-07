Alcool au volant: la gauche flamande pour une tolérance zéro, les partis francophones suivront-ils?

Le caricaturiste Lectrr a par exemple publié un cartoon intitulé "Retrait de permis". Un agent de police dit à son collègue: "Donc, il ne peut plus piloter de voiture?" Ce dernier lui répond: "Non, mais la Flandre, oui?" (NB: besturen = conduire ou gouverner en français, selon le contexte)

Le sp.a et le PTB sont les deux seuls partis au nord du pays à plaider pour pas consommer une goutte d’alcool avant de prendre le volant. Le parti socialiste flamand souhaite encore aller plus loin et plaide aussi pour une introduction générale d’un éthylotest antidémarrage.

We dienen (opnieuw) ons @sp_a -wetsvoorstel in voor de invoering van #nultolerantie voor alcohol in het verkeer. pic.twitter.com/9Me0646ZIl

Cette loi devrait bénéficier du soutien le plus l’opinion flamande si l’on se fie aux résultats d’une enquête de la VRT menée en mars auprès de 1215 participants. À l’affirmation 73% des Flamands sont d’accord avec l’affirmation suivante : "On ne peut pas conduire en ayant bu de l’alcool" Deux Flamands sur 10 ne partagent pas cet avis et 7% n’a pas d’opinion.

Et les partis francophones ?

Cette même proposition a été soumise aux partis francophones avant les élections. La réponse est unanime au sud de la frontière linguistique : cdH, Ecolo, défi, MR, PS et PTB ont tous répondu "d’accord" à cette affirmation.

Les explications révèlent cependant des nuances dans l'application de cette règle. Le parti socialiste francophone veut par exemple "d’abord faire respecter les mesures de limitations actuelles avant d’envisager une nouvelle interdiction." Le PS compte envisager des restrictions supplémentaires à certains groupes cibles, comme les professionnels. Une attitude qui va donc moins loin que celle présentée par leurs homologues flamands.

Le MR veut quant à lui serrer davantage la vis : "Nous plaidons pour un renforcement des sanctions, pour la tolérance zéro pour les novices et pour l’éthylomètre obligatoire en tant que sanction."

Alors, les partis francophones vont-ils soutenir la proposition du député socialiste flamand? La logique voudrait que oui si l'on se base sur les promesses pré-électorales.

Retrouvez les réponses de chaque parti francophone au test pré-électoral :

PS

"Le PS souhaite d’abord faire respecter les mesures de limitations actuelles avant d’envisager une nouvelle interdiction. Des restrictions supplémentaires peuvent être appliquées à certains groupes cibles (comme les professionnels)."

MR

"Nous plaidons pour un renforcement des sanctions, pour la tolérance zéro pour les novices et pour l’éthylomètre obligatoire en tant que sanction. Des campagnes de prévention et des actions policières doivent être maintenues"

Écolo

"4000 accidents sont causés par l’alcool chaque année."

PTB

"C’est plus sûr et il est plus facile de ne pas boire que de boire un peu. Le problème est que l’influence de l’alcool sur le cerveau conduit à se surestimer : il devient plus difficile de faire des choix conscients. La tolérance zéro est plus claire."

cdH

"Nous souhaitons que la conduite en cas d’ivresse soit clairement contrôlée et sanctionnée et l’interdiction de conduire en ayant bu participe à la clarté totale en la matière."

DéFI

"La conduite d’un véhicule implique que l’on maitrise son véhicule, pour soi-même mais aussi pour ne pas mettre en danger la vie d’autrui"