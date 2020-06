Alcool au volant : la Chambre doit trancher entre tolérance zéro pour tous et répression accrue pour les jeunes conducteurs

La Chambre se déconfine et renoue donc peu à peu avec son menu d’avant covid-19. Et voilà que réapparaissent en commissions une série de propositions de lois déposées il y a plusieurs mois déjà. Des propositions notamment qui visent à durcir la loi sur l’alcool au volant.

Commission Mobilité

C’est notamment le cas dès ce mardi matin en commission Mobilité. La route tue toujours près de 600 personnes par an et l’alcool en est une des principales causes, réduisant on le sait la concentration, le champ de vision, augmentant l’agressivité et les temps de réaction. Voilà la petite musique de fond de deux textes en discussion à la Chambre depuis fin 2019, mais gelés pour cause de confinement depuis début mars.

D’un côté un texte Spa-Groen qui vise à étendre à l’ensemble des conducteurs la concentration maximale autorisée de 0,2 ‰ d’alcool dans le sang ou 0,09 milligramme par litre d’air expiré en cas de contrôle d’haleine. Ce qui équivaut dans la pratique à une tolérance zéro. Une mesure de répression accrue dans l’attente de la généralisation de dispositifs éthylotests bloquant le redémarrage d’un véhicule en cas de consommation d’alcool de son conducteur.

Un texte qui a déjà fait l’objet d’auditions d’experts, de médecins, de représentants du secteur automobile ou de la Sécurité routière, mais aussi du secteur Horeca, avec des avis pour le moins partagés. Avec en perspective donc une tolérance zéro qui est aussi loin de faire l’unanimité dans les partis où beaucoup plaident avant tout pour le respect de la loi actuelle avec plus de contrôles policiers.

En face, dans la même commission Mobilité, un autre texte, émanant lui du MR, ciblant là avec cette tolérance zéro les "conducteurs novices", soit ceux qui détiennent un permis depuis moins de trois ans ou détenteurs d’un permis provisoire notamment dans l’attente d’un examen de confirmation. Un texte qui devrait parvenir, lui, à réunir à terme une majorité de députés.

Dans les deux cas, tolérance zéro pour tous ou avant tout pour les jeunes conducteurs – on verra au terme des débats et du vote en commission puis en plénière dans les prochaines semaines (ou mois), on parle de condamnations pénales, d’amendes jusqu’à 2000 euros, plus si récidive, outre le retrait de permis, ou des formations pour les novices.

Commission Santé

A noter qu’en parallèle – et c’est un hasard aussi d’un calendrier parlementaire de déconfinement – si son ordre du jour chargé lui en laisse le temps, la Commission Santé examinera un thème relativement proche. Puisque les députés devraient débattre à partir de ce mardi aussi d’une proposition de loi CD&V.

Ce texte-là remonte à 2016 déjà et il vise à interdire la vente d’alcool dans les magasins de nuit et les stations-service. Une proposition de loi qui n’a jamais progressé depuis son dépôt par la députée Nathalie Muylle – devenue depuis ministre fédérale de l’emploi, l’économie et la protection des consommateurs.

Le texte avait été recalé en son temps par la ministre Open Vld de la Santé Maggie De Block car risquant de "provoquer pas mal de faillites". Une prise de position qui avait fortement hérissé le partenaire démocrate-chrétien flamand qui revient donc à la charge. Sans certitude là de trouver une majorité pour sa proposition de loi.