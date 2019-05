Albert II condamné dans l'affaire Boël: une astreinte de 5000€/jour s'il refuse de se soumettre au test ADN

Ce jeudi, la cour d’appel de Bruxelles a rendu son arrêt dans l’affaire qui oppose Delphine Boël à Albert II. Elle a condamné Albert II à 5000 euros d'astreinte par jour à Delphine Boël s'il ne se soumettait pas à des prélèvements ADN. Il lui est donc demandé de se présenter lors d'une convocation d'un expert judiciaire afin de réaliser ces tests. L'astreinte s'appliquera dès le premier jour de retard après la date de convocation de l'expert.

Les ADN de Delphine Boël et de Sybille de Selys Longchamps ayant déjà été prélevés, l'expert devra faire une comparaison avec l'ADN d'Albert II, et devra attendre une nouvelle instruction avant de communiquer les résultats à la cour et aux parties.

De l’acharnement ?

En octobre dernier, cette même cour avait estimé que l’ancien souverain devait se soumettre à un test ADN afin de prouver que Delphine Boël était bien sa fille biologique. Opposé au test, Albert II a entre-temps saisi la Cour de cassation qui ne devrait pas statuer sur le recours avant la fin de l’année.

Lors de la dernière audience en avril dernier, chaque partie a accusé l’autre d’« acharnement ». Pour Maître Alain Berenboom, conseil du roi Albert II, les avocats de Delphine Boël s’acharnent à vouloir faire passer le test ADN au plus vite à l’ancien souverain alors qu’en première instance le tribunal avait déclaré que Delphine Boël pouvait être considérée comme la fille de Jacques Boël au motif qu’il y avait « possession d’état ». Ayant vécu de longues années ensemble, le code civil prévoit qu’il est trop tard pour remettre en cause le lien social qui a été créé. Etant donné qu'on ne peut avoir qu'un père, Delphine ne pourrait pas être la fille d'Albert II.

De son côté, Maître Marc Uyttendaele, l’avocat de Delphine Boël, rétorque que c’est Albert II qui s’entête à ne pas vouloir passer le test ADN alors que Jacques Boël l’a fait. Le résultat de ce test a permis de prouver que Dephine n’était pas la fille biologique de Jacques Boël mais en justice, paternité biologique ne veut pas forcément dire paternité légale. Aujourd’hui, les avocats de Delphine Boël souhaitent que le test ADN soit réalisé dans les meilleurs délais pour éviter toute déperdition de preuves en cas de décès. Un refus, ajoutent-ils, serait perçu comme un aveu.

Jamais reconnu...

C'est en 1999 que Delphine Boël a été présentée comme la fille illégitime d'Albert II par certains médias alors que sa mère Sybille de Selys Longchamps avait entretenu une liaison avec Albert II entre 1966 et 1984. Albert II a reconnu qu’avec son épouse, la reine Paola, ils avaient traversé une crise conjugale dans les années 70 mais il n'a jamais admis être le père biologique de Delphine Boël.