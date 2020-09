Alain Maron sur l'augmentation de la capacité de testing à Bruxelles : "Tout cela est planifié depuis des mois"

Ce lundi, la barre des 100.000 cas de contaminations au coronavirus a été franchie en Belgique. Cela nous rappelle que la crise nécessite encore des mesures d’urgence pour un tas de secteurs. Un Conseil national de sécurité doit se tenir mercredi et là aussi ça semble compliqué, le groupe d’experts n’ayant pas réussi à se mettre d’accord pour remettre un rapport au monde politique.

Notre invité de la matinale ce matin était Alain Maron, ministre bruxellois en charge de la Transition climatique, de l’Environnement et de la Santé. Ce vendredi démarre la Commission parlementaire chargée d’analyser la gestion de la crise du coronavirus. Le ministre y voit l’opportunité de transformer la capitale.

La crise politique

A propos de la situation politique actuelle, Alain Maron explique être affligé par le spectacle offert ces derniers jours, parfois ces derniers mois, par la classe politique à la population. "Je pense que tout le monde n’a pas encore véritablement compris que cette fois-ci il y avait véritablement, non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Ces négociations elles doivent réussir", a-t-il insisté. L’homme explique que ces négociations doivent aboutir pour 3 raisons fondamentales : " d’abord, on est toujours dans une crise sanitaire et on a besoin d’un gouvernement fédéral pour la gérer, un vrai gouvernement fédéral avec une majorité, avec une ou un ministre de la Santé qui est là pour longtemps et qui prend ses responsabilités en main ". Autre point, les suites de la crise sanitaire : " c’est une crise économique et sociale " pour le ministre bruxellois, les Régions prennent leurs responsabilités, le fédéral doit prendre les siennes. Enfin, il revient sur la crise climatique. L’Europe va probablement rehausser ses ambitions climatiques et dans ce cas-là aussi : " les Régions n’y arriveront pas seules ".

La crise sanitaire

Ce mercredi est prévu Conseil nation de sécurité (CNS) pour évaluer les mesures face à la situation sanitaire. Rappelons que Bruxelles est particulièrement exposée. Que peut-on attendre du CNS ? Chargé de la Santé en Région bruxelloise, Alain Maron explique qu’il ne sait pas. " Les voies du CNS sont toujours un peu impénétrables ". A la question, s’il est envisageable de réduire les mesures. " Oui et non ", répond-il. Il rappelle que l’épidémie doit rester sous contrôle, mais on pourrait se diriger vers un système où on laisserait progressivement la population reprendre une vie normale en évitant tout de même : les prises de risques, les grands rassemblements, les contacts sociaux inutiles, en poursuivant le télétravail, le port du masque dans les endroits fermés, etc., afin de limiter la propagation du virus et protéger les plus fragiles.

Faut-il dès lors comprendre que l’on se dirige vers la fin du masque obligatoire dans les rues de la capitale ? Alain Maron reprend : " Ça, je n’ai pas dit. Au contraire, je pense que le masque obligatoire, c’est une mesure qui est importante parce que c’est un signal. C’est un rappel aux gens que le virus est là et qu’il faut se protéger. Alors est-ce que c’est utile à minuit au milieu du bois de la Cambre ? Non". Il souligne que ce qui est important, c’est le signal qui est envoyé à la population. Quant aux autres mesures, le ministre attend les conclusions du Celeval (cellule d’évaluation, comité fédéral d’experts), il souhaite cependant des mesures claires et facilement applicables par la population, tout en protégeant les plus fragiles.

La question du testing

Ces dernières semaines, avec la reprise des activités et des écoles, on a vu une demande massive de demandes de tests à tel point que le système craque. A Bruxelles, de nouveaux centres de testing ont vu le jour quinze jours après la rentrée. Dans ces conditions, est-on capable d’absorber ces demandes de tests ? Alain Maron explique d’abord que le système repose d’abord sur la mise en quarantaine des personnes susceptibles de transmettre le virus. "Il ne repose pas nécessairement sur le testing", dit-il. Et il poursuit : "On va faire plus de tests parce que c’est encourageant pour les gens".

Les tests vont continuer à augmenter : "On avait 2000 tests à Bruxelles début août, on est à 4000 tests par jour pour le moment. On vient d’ouvrir un nouveau centre de test avec l’hôpital Saint-Jean hie et on va en ouvrir un autre nouveau grand centre à Etterbeek la semaine prochaine, ce qui va nous permettre de passer à 5000 tests d’ici la fin du mois, et on va arriver à 9000 tests/jour d’ici le mois de novembre/décembre".

Pour Alain Marron cela n’est pas la conséquence d’un système qui craque, mais bien d’une planification mise en place depuis des mois. Il ne nie pas que le système de soins est sous tension parce qu’il y a les maladies habituelles : "et par-dessus le marché il y a une pandémie ". Le ministre explique ensuite qu’avec le fédéral, l’idée est à l’avenir de simplifier les procédures et par exemple se poser la question si une prescription est toujours obligatoire pour aller faire un test.