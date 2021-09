Alain Maron à Jeudi en Prime : "Le Covid Safe Ticket est indispensable si nous voulons éviter une 4e vague trop importante"

Selon lui, le Covid Safe Ticket est "un instrument qui permet de gérer les risques tout en vivant le plus normalement possible". "Le CST est indispensable si nous voulons éviter une 4e vague trop importante", ajoute le ministre.

Le recours au Covid Safe Ticket était nécessaire "pour vivre le plus normalement possible, pour éviter un nouveau lockdown, pour éviter les fermetures, pour permettre au monde de la nuit de revivre", explique Alain Maron. "Nous n’avions pas le choix, sauf à avoir la menace de fermeture de secteurs", poursuit-il.

Bruxelles a pris cette décision en raison de la situation sanitaire préoccupante, notamment dans les hôpitaux, et en raison du plus faible taux de vaccination de la population. "La situation sanitaire n’est pas bonne. On est en niveau 4 à Bruxelles, c’est mauvais", souligne Alain Maron.

La Région bruxelloise doit à présent relever le défi de la vaccination. Elle est en retard sur les autres régions. Actuellement, 10.000 personnes sont vaccinées chaque semaine. L’objectif est d’atteindre 16.000 personnes de manière hebdomadaire.

"Nous n’avons pas réussi à convaincre les plus jeunes, c’est plus difficile", explique Alain Maron. Le taux de vaccination est au-delà de 70% pour chez les plus de 45 ans. Le problème, "c’est surtout en dessous", souligne le ministre Maron.

Est-ce par manque d’anticipation ? Le ministre bruxellois de la Santé explique que, comme dans les autres régions, on a d’abord vacciné les plus âgés et les plus fragiles. Puis, "progressivement, on a activé des actions décentralisées, à Saint-Josse et Molenbeek, dès le printemps dernier", explique Alain Maron.

En réponse aux critiques, il estime ne pas avoir tardé à promouvoir la vaccination auprès des publics plus difficiles à convaincre : "Nous avons activé les actions décentralisées le plus rapidement possible. Les acteurs de terrain qui vont parler à la population pour essayer de convaincre, surtout dans les quartiers où c’est plus difficile, ces dispositifs ont été lancés au printemps dernier, au mois de mars-avril", précise le ministre.

"Nous devons mettre plus d’énergie pour convaincre les derniers indécis", explique le ministre. "C’est plus difficile que nous le pensions", ajoute-t-il.