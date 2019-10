Alain Lizin, le meilleur garnisseur tapissier, "pardi !"

Alain Lizin connaît toutes les salles de la Chambre comme sa poche. "Là, vous voyez, c’est moi", en ouvrant la porte du Bureau des ambassadeurs. "C’est dans cette salle que Elio Di Rupo s’est installé au moment des négociations en 2010, car la pièce est bien isolée." Du mobilier aux rideaux "confectionnés à la main", tout le contenu de cette pièce est son œuvre. "C’est moi qui ai réalisé tout cela" nous confie-t-il, la fierté dans la voix. Il sait dans quelle salle se trouve chaque tableau. Dans la salle des conférences, un tableau représentant Léopod Ier qui a dû être décroché pour être restauré, car "vos collègues y avaient fait une petite accroche. Mais maintenant, il faut vraiment être le nez dessus pour voir l’accroc", se remémore ce Hutois à l'accent bien de chez lui. Au Parlement, il est garnisseur et tapissier.

Alain, c’est l’artiste du Parlement. Si une chaise doit être réparée, un tapis remplacé, c’est à lui qu’on fait appel pour leur donner une seconde vie. " Ici, on fait un peu de tout. Je viens de travailler sur des salles de réunion qu’on appelle les Rotondes. On a refait aux alentours de 80 à 90 sièges. On a aussi beaucoup d’œuvres d’art à placer, des miroirs, et des panneaux à accrocher. Et quand on le fait, il faut veiller absolument à ce que cela tienne. On gère aussi le décorum quand des personnalités étrangères viennent en visite au Parlement. Et, enfin, des petites réparations, des petites choses à gauche et à droite pour que tout soit en ordre. On va notamment restaurer l’escalier d’honneur avec un nouveau tapis. C’est quelque chose qui demande beaucoup d’ouvrage. En même temps, quand on le fait, on prend tous les hommes forts du Parlement. Et, on arrive à faire cela sur une semaine. Le tapis est démonté, les marbres sont relavés et le nouveau tapis est installé. Mais, tout ça demande une préparation, au préalable."

De la préparation mais aussi de la patience, le secret pour obtenir un objet beau et durable. " J’ai fait des choses modernes ici, restauré des chaises qui ont 20,30 ans. Dans la cave, on aussi parfois déniché des sièges qui avaient 150 ans. Du moment qu’on nous laisse le temps de restaurer, on arrivera à quelque chose. Et, il faut être certain, avant de commencer, qu’on pourra s’asseoir dessus, et que ce sera quelque chose de solide qui pourra encore durer des années," souligne-t-il.

Pour l’épauler, des peintres et des ébénistes sont à ses côtés. "Et quand il faut des bras, des gens du service du nettoyage et de l’entretien sont là et sont aussi très heureux de participer à cette tâche. Les sièges, les dorures aussi entourant les cadres sont rénovés au Parlement, et le travail des ébénistes et des menuisiers est vraiment remarquable. " Pour preuve, aussi, la table sur laquelle est posée le livre d’or, qui a été complètement remise à neuf. " Les ébénistes ont beaucoup travaillé dessus. C’était une table qui venait de rien du tout qu’on a trouvé dans la cave. Il y a 40 ans qu’elle y était entreposée. Et au final, cela va admirablement bien. "