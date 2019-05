Alain Kauffman a participé à TOUTES les 40 éditions des 20 km de Bruxelles: « Au début, la circulation n'était pas coupée »

Quelque 40.000 athlètes et joggeurs sont attendus dans les rues de la capitale ce dimanche matin à l'occasion des 20 km de Bruxelles.

Une course qui est devenue, au fil des années, une référence et l'un des moments forts de la vie sportive bruxelloise. Une course qui fête sa 40ème édition...

Un anniversaire aussi pour ceux qui ont participé à toutes les éditions. C'est le cas d'Alain Kauffman, 67 ans.

« Une particularité de la première édition, c'est que la circulation n'était pas coupée, donc il fallait faire attention aux voitures qui traversaient, aux feux rouges, c'était très particulier. »

Ses beaux souvenirs sont surtout liées aux arrivées, et à la joie qui l'accompagne traditionnellement: « On avait l'habitude d'organiser une petite fête après les 20 km, qui est devenue un rituel: ce sera donc aussi notre 40ème fête à la maison cette année ».

Pour terminer les 40 éditions, il le concède: il faut notamment un peu de chance, ne pas être malade. Et il compte bien ne pas s'arrêter là: « J'ai rencontré quelques joggeurs, qui avaient 90 ans. J'ai donc l'espoir de pouvoir encore continuer quelques années. Si mes jambes le permettent, je continuerai d'être présent ».

Alain court également pour une association, qui vient en aide aux personnes atteintes de Psoriasis, une maladie de la peau. Son nom: Psoriasis contact...