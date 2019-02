Alain Destexhe quitte le MR pour créer son parti: "Nous serons une N-VA francophone"

Le député bruxellois et sénateur MR Alain Destexhe annonce officiellement son départ de la maison libérale, dans un entretien à La Libre et la Dernière heure publié mercredi. Il lance un nouveau parti baptisé provisoirement "Liste Destexhe" en vue des élections du 26 mai prochain. Une sorte de "N-VA francophone".

"Les citoyens wallons et bruxellois ne se reconnaissent plus dans l'offre politique actuelle sur l'immigration, la bonne gouvernance, le nucléaire, les dépenses publiques... J'estime que les prises de position récentes du MR ne permettent plus au courant de centre droit et de droite classique d'être représenté en Belgique francophone. Voilà tout le sens de ma démarche", détaille l'élu.

Alain Destexhe lance un appel à "tous les Bruxellois et Wallons" à le rejoindre, lui et un "petit nombre de personnes" que son projet a jusqu'ici convaincus. Le point de rupture définitif avec le MR s'est produit lors du vote sur le pacte de l'ONU sur les migrations, explique-t-il, regrettant d'avoir été le seul parlementaire francophone à voter contre.

"Liste Destexhe"

L'immigration, que l'outsider souhaite "freiner", constitue vraisemblablement un des éléments phares de son programme. "J'assume le fait que nous serons une N-VA francophone, sans le confédéralisme évidemment."

La rumeur s'était déjà propagée ce mardi soir concernant le départ de l'élu de sa formation politique. Elle est aujourd'hui confirmée. Des listes sous le nom "Liste Destexhe" seront présentées pour les scrutins bruxellois, wallon et européen et écoperons par la suite d'un autre nom. Le Bruxellois a par ailleurs déclaré que la liste serait menée par une autre personnalité que lui.