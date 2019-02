Alain Destexhe: portrait en images d'un trublion de la politique francophone

L'ancien secrétaire général de Médecins sans frontières (MSF) Alain Destexhe, qui vient de quitter le MR pour créer un nouveau parti de droite, a commencé sa carrière politique en 1995 au Sénat où il a siégé sans discontinuer jusqu'à ce jour, hormis entre 2010 et 2014. Il est aussi député bruxellois et de la Communauté française.

En 2012, Alain Destexhe avait dérapé sur Facebook : "Marion, tes amis norvégiens ont encore frappé" avait-il commenté sur le profil d'une personne présente dans sa liste d'amis, en parlant de fermeture de la station Horta pour cause de vandalisme. Le libéral s'était défendu d'un : "C'est une private joke".

En 2000, Alain Destexhe accroît sa notoriété publique en participant à une mission parlementaire en Corée du Nord qui fit grand bruit après avoir fait l'objet du documentaire "Une délégation de très haut niveau" diffusé dans l'émission satirique Strip-Tease sur la RTBF.

Impliqué dans les enjeux humanitaires ou de santé publique - il a été un des parlementaires à l'origine de la commission d'enquête parlementaire sur le Rwanda - il a évolué en libéral à l'américaine faisant du système son cœur de cible. Dans sa ligne de mire, les partis de gauche et les syndicats, la gestion wallonne, la politique criminelle, l'histoire des colonies, les médias et surtout ces dernières années, l'immigration et l'islam.

Devenu polémiste, Alain Destexhe écrit des pamphlets et alimente des blogs ainsi que le site français Figarovox. Alors que la politique ferme et le ton du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken suscite quelque frémissement auprès de mandataires MR, Alain Destexhe déclar au Vif : "Moi, je suis de droite. Comme nos électeurs".