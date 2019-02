Alain Destexhe: "L'écart était devenu trop grand avec les positions du MR"

Alain Destexhe crée son propre parti politique. Le sénateur et député bruxellois quitte le MR pour lancer sa "Liste Destexhe" en vue des élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai. Une sorte de "N-VA francophone", précise le principal intéressé. Dans la presse de ce mercredi matin, il explique son choix : "Les citoyens wallons et bruxellois ne se reconnaissent plus dans l'offre politique actuelle sur l'immigration, la bonne gouvernance, le nucléaire, les dépenses publiques... J'estime que les prises de position récentes du MR ne permettent plus au courant de centre droit et de droite classique d'être représenté en Belgique francophone. Voilà tout le sens de ma démarche", précise Alain Destexhe.