AIP: la FGTB valide tout, sauf l'augmentation du salaire minimum

Deux syndicats sur trois ont avalisé, en début de semaine, l'accord interprofessionnel 2019-2020 : la CSC et la CGSLB. A 56%, la FGTB avait rejeté l'AIP. Après avoir rencontré le gouvernement et le groupe des Dix, ces derniers jours, le patron de la FGTB, Robert Verteneuil, a vu ses troupes ce matin. Et ce dernier nous l'a dit, clairement, "nous sommes d'accord sur tout à l'exception de la CCT du salaire minimum. Mais nous sommes d'accord de réentamer des discussions dessus. Donc, on ne ferme pas totalement la porte, mais on dit que le texte, tel qu'il est là, il n'est pas satisfaisant. Tous les autres textes, on les accepte."

La hausse du salaire minimum prévue dans les textes est similaire à la norme salariale : 1,1%. La FGTB souhaite 10% d'augmentation du salaire minimum, soit 1€ par heure : "ça représente 16,5 centimes. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça veut dire. C'est 16€, 17€ brut par mois, 8 ou 9€ net par mois. A la limite, donner ça, et ne donner que ça, c'est presque une insulte aux gens, on donne quelques francs et débrouillez-vous ! Nous, on dit, ok, on pourrait accepter cette première étape si on est sur que dans le texte, il y ait une autre étape, identifiée très clairement avec un montant et le moment où ça interviendra. C'est le flou pour le moment. Il y a trop d'incertitudes en l'état."

Cette décision de la FGTB sera communiquée au Groupe des Dix cet après-midi. Robert Verteneuil a reçu mandat pour renégocier cet aspect de l'AIP.