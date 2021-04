AIP et marge salariale : après l’échec des négociations entre partenaires sociaux, la tension gagne les partis de la majorité

Les négociations entre patrons et syndicats sur l’accord interprofessionnel 2021-2022 sont dans l’impasse. Mardi, après la FGTB, la CSC a estimé qu’un accord n’était plus possible. La marge salariale, calculée à 0,4% par le Conseil central de l’Économie, est rejetée depuis le début par les syndicats qui l’estiment insuffisante et considèrent que des hausses de salaires plus substantielles sont possibles dans certains secteurs. Les partenaires sociaux avaient jusqu’au 1er mai pour trouver un accord. Ensuite, c’est le gouvernement qui devra prendre la main. Ce dossier qui risque d'arriver sur la table de l’équipe d’Alexander De Croo met déjà le feu aux poudres. Entre socialistes et libéraux, les petites phrases lâchées ci et là montrent déjà des points de vue divergents par rapport à ce chiffre de 0,4%.

Augmentations de salaires Vs dividendes

Dans la loi de 1996, sur la compétitivité, la modération des dividendes est envisagée

Si, comme on le suggère du côté socialiste, la limitation des dividendes aux actionnaires devait être envisagée, cela pourrait se faire en fonction de la Loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans son article 14 § 1 figurent des dispositions relatives aux dividendes et aux rémunérations des patrons. "Le Roi peut, après avis du Conseil supérieur de l’emploi, prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures de modération équivalente des revenus des indépendants en faveur des investissements dans leur entreprise et de l’emploi, ainsi que des mesures de modération équivalente des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers, et des autres revenus", stipule cette loi.

Le dossier au menu des questions orales à la Chambre ce jeudi

Ce jeudi après-midi, à la Chambre, lors de la traditionnelle séance de questions orales, l’échec des négociations de l’Accord interprofessionnel et ces divergences de vues autour des 0,4% d’augmentations salariales et des dividendes seront au programme. Onze députés ont demandé à interpeller le Premier ministre et le ministre de l’Economie et de l’Emploi sur le sujet.