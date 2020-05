Aides wallonnes aux PME et indépendants : encore un peu de temps !

Pour aider les PME et les indépendants en difficulté, le Gouvernement wallon a rapidement mis 518 millions sur la table. Mais cet argent n’est encore que très partiellement distribué. Cela traîne, déplorent les intéressés quelquefois à la corde.

A ce jour, on peut estimer qu’un peu moins de la moitié de la somme prévue – environ 200 millions – a été versée ou le sera dans les tout prochains jours. Ce sont les aides qui s’adressent aux indépendants et aux PME à l’arrêt.

58.000 dossiers introduits

Les dossiers pouvaient être introduits jusqu’à ce mardi. La majorité des demandes a déjà été traitée : 22.000 paiements ont été effectués et 18.000 autres sont en cours. En revanche, 15.000 dossiers attendent toujours un justificatif et 3.000 autres réclament un véritable examen.

1ère vague bis

Un mois après avoir annoncé ces mesures, le gouvernement a décidé d’y admettre des secteurs exclus de la 1ère vague. Par exemple, les salles de sport… 6.000 demandes ont été introduites depuis le 1er mai. Elles sont examinées mais pas encore bouclées.

Le complément droit-passerelle

Enfin, il y a l’aide complémentaire aux indépendants qui bénéficient déjà du droit-passerelle et aux entreprises qui ont mis une partie de leur personnel en chômage économique. La mesure devrait concerner 85.000 dossiers et permettre un coup de pouce de 2.500 euros. Mais bien qu’annoncée le 22 avril, elle n’a toujours pas été activée. Impossible même d'introduire une demande.

Le gouvernement assure qu’il dira comment faire avant la fin de cette semaine. Il reçoit en ce moment les renseignements de l’Onem et de l’Inasti. Quand ces données seront encodées, les vérifications devraient être quasi automatiques et l’exécutif promet que, dans la foulée, les paiements le seront aussi.