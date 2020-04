Aide à la jeunesse: le personnel des services d'hébergement en FWB sera renforcé

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mardi de renforcer le personnel de ses services d'hébergement. Il dégage les moyens pour engager, pour un mois, 50 équivalents temps plein pour les services résidentiels agréés et 13 équivalents temps plein pour les services publics (IPPJ, Centre communautaire pour mineurs dessaisis).

"Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels du secteur de l'aide à la jeunesse ont à cœur de continuer d'assurer 24h/24 et 7j/7 leurs missions auprès des enfants, des jeunes et leurs familles pour les soutenir au quotidien. Ces renforts en personnel permettront de soulager et de suppléer les services où la charge de travail a augmenté suite aux mesures de confinement", souligne la ministre de l'Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny.

Elle tient à saluer le travail réalisé par le secteur.