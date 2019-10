Ahmed Laaouej (PS) sur la mission de préformation : "C'est de la courtoisie démocratique de répondre au Palais"

La mission de préformation confiée au PS Rudy Demotte et au N-VA Geert Bourgeois ne suscite pas l’enthousiasme chez tout le monde. A commencer par certains membres du PS. Ahmed Laaouej, chef de groupe PS au parlement fédéral, ne cache pas son scepticisme : "Les différences entre le PS et la N-VA sont évidentes. On voit bien que d'un côté, on a la N-VA qui prend des libertés avec les valeurs démocratiques, mène en Flandre des politiques antisociales avec des relents xénophobes. Et d'un autre côté, le PS qui veut répondre aux urgences sociales, est attaché à la démocratie et veut aussi le respect des francophones de Wallonie et de Bruxelles. Donc je ne vois pas ce qui aujourd'hui nous rapproche de la N-VA. Pour le reste, c'est la courtoisie que de répondre à l'initiative du Palais royal." Entendez : Rudy Demotte se doit de répondre à la demande du Palais mais PS et N-VA n’ont pas pour autant des points communs. Le ton est donné quant aux chances d’aboutir à la formation d’un gouvernement autour du PS et de la N-VA.