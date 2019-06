Ahmed Laaouej: "La jeune élue PS ne siégera pas au perchoir à coté d'un élu Vlaams Belang"

A la veille de la rentrée de la Chambre, la polémique enfle côté francophone sur la présence au perchoir de Dries Van Langenhove, jeune député Vlaams Belang, à côté de Patrick Dewael qui va présider la séance. Pour Zakia Khattabi, co-présidente d'Ecolo, il n'est pas question qu'elle prête serment si Dries Van Langenhove se trouvait demain au perchoir. Pour rappel, l'usage de la Chambre prévoit que pour les séances de rentrée, le président soit aidé pour remplir sa mission par les deux plus jeunes députés . Et jusqu'à présent, ils s'asseyaient à ses côtés. Et demain, les deux plus jeunes sont Mélissa Hanus, PS et le député Vlaams Belang. Un député connu depuis quelques mois à la suite d'un reportage de la VRT le montrant à la tête d'une organisation de jeunesse d'extrême-droite, Schild en Vrienden. Et lundi, Dries van Langenhove a été inculpé pour infraction à la loi sur le racisme et pour négationnisme.

La jeune députée PS ne montera pas à la tribune

Pour Ahmed Laaouej, chef de groupe PS, tous les députés socialistes prêteront serment: " Je respecte le choix de Zakia Khattabi mais nous tirons notre mandat des électeurs et pas du Vlaams Belang. Et l'institution parlementaire est la plus importante." Le chef de groupe PS rajoute que " Mélissa Hanus n'ira pas s'asseoir au perchoir à côté de l'élu Vlaams Belang. On ne laissera pas l'institution parlementaire être ainsi abîmée par quelqu'un d'extrême-droite." Et, à ce propos, pour le PS, l'inculpation lundi de Dries Van Langenhove n'a rien changé.

Et maintenant?

Pour Ahmed Laaouej, la balle est désormais dans le camp de Patrick Dewael qui présidera demain la séance. " Il peut décider, explique le chef de groupe PS, de limiter au maximum l'assistance des 2 jeunes députés." Un sentiment partagé par Zakia Khattabi car si demain, Dries Van Langehove n'est pas au perchoir, elle prêtera serment.