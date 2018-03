Ahmed Laaouej, député fédéral PS: "Il y a un glissement autoritaire du gouvernement fédéral"

Chef de groupe du Parti socialiste à la Chambre, Ahmed Laaouej est ce samedi 24 mars l’invité du Grand oral RTBF/Le Soir sur La Première. Il dénonce une " dérive autoritariste " du gouvernement fédéral, sous l’impulsion du parti nationaliste NVA.

Le député fédéral socialiste s’exprime d’abord sur les moyens alloués à la justice.

La loi du plus fort

Ahmed Laaouej dit : " Soit on considère qu’on a besoin d’avoir une justice suffisamment équipée et suffisamment financée, soit on considère que ce n’est pas trop grave et finalement la loi du plus fort doit pouvoir prévaloir dans la société. Si vous êtes riche, vous avez les moyens de vous payer un avocat ; si vous êtes pauvre, il faudra prendre votre mal en patience, voire renoncer à faire valoir vos droits. Il est là le choix de société ! "

Et quel impact sur l’indépendance du pouvoir judicaire ? " Il y a un glissement vers un nouvel ordre politique et économique ", répond le député fédéral. " Le démembrement de la justice en fait partie car elle doit pouvoir contrebalancer l’exécutif qui abuse de son pouvoir. C’est un contrepouvoir qui est au cœur de la vitalité démocratique. Si vous avez des visées de glissement autoritariste, la justice est encombrante et vous devez la démembrer. Tous les contrepouvoirs sont dans le collimateur du gouvernement fédéral : les médias, les ONG, la justice, les syndicats… Oui, il y a un glissement autoritaire, un recul des valeurs démocratiques ! ".

Le marché des F-16

Au cœur de l’actualité, le marché de renouvellement des avions F-16 et les documents qui n’ont pas été portés à la connaissance du ministre Steven Vandeput (NVA). Ahmed Laaouej commente : " Le premier ministre fait une erreur et il joue la montre, celle de la trêve des vacances de Pâques qui approchent. En ne prenant pas immédiatement la mesure de la gravité de la situation et en ne déchargeant pas Steven Vandeput de ce dossier, il endosse et collectivise la responsabilité. Il devrait prendre ses distances vis-à-vis du ministre NVA ".

Un aveu de faiblesse du ministre NVA ? " Oui, il n’est plus à la hauteur des enjeux de la fonction ", répond Ahmed Laaouej. " Il est totalement affaibli, déshabillé. Mais la NVA s’est habituée à bénéficier d’une forme d‘impunité politique. Dans la tête de Bart De Wever, ses ministres peuvent tout faire et tout mal faire. C’est donc à nous de rappeler à Charles Michel qu’il va lui aussi, à un certain moment, être englué dans cette scandalite à répétitions qui caractérise la pratique politique des ministres NVA ".

L’avenir du PS

Vice-président de la Fédération bruxelloise du PS, conseil communal à Koekelberg, Ahmed Laaouej fait partie de la nouvelle génération du parti.

Il commente l’épuisement du mouvement socialiste constaté à l’échelle européenne : " Je crois qu’il y a des processus profonds dans la société où la disposition à la solidarité, aux luttes sociales et au combat collectif, s’amenuise et se rétracte au profit d’autres processus comme l’individualisme… On est aussi dans un balancier de l’histoire avec une avancée néolibérale à tous points de vue ".

Mais il nuance, avec cet espoir pour sa formation : " En même temps, on est peut-être aussi au début d’un processus de reconquête de la gauche. "

Et le PTB ? " Fondamentalement, ce parti n’a pas pour ambition de transformer la société en participant au processus démocratique. C’est la grande différence avec nous qui croyons au processus parlementaire ", répond Ahmed Laaouej.

Reconquête, avec Elio Di Rupo, président du PS ? " Nous avons en face de nous un gouvernement des droites qui, comme un bulldozer, a réussi à mettre à mal les fondamentaux qui font que nous vivons en Belgique avec un niveau de vie et de bien-être qui nous est envié à travers la planète. Notre parti est mobilisé autour de notre président, élu au suffrage universel, et qui est le bon capitaine ", conclut Ahmed Laaouej.