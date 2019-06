Âge, salaire, niveau d’étude,… Qui sont les députés qui vont siéger en Wallonie et à Bruxelles ?

C’est ce mardi que les députés prêtent serment en Wallonie et à Bruxelles. Et à ce stade, certains ne savent pas encore s’ils feront partie de la majorité ou s’ils seront sur les bancs de l’opposition. Des assemblées qui prendront forme deux semaines après le scrutin. Mais qui sont ceux qui composeront nos assemblées ? Nous avons fait parvenir un questionnaire à tous les députés francophones, wallons et bruxellois pour en savoir plus sur eux. Voici nos résultats (obtenus également avec l’aide des parlements).

Du sang neuf

Une chose est sûre, cette fois, les Parlements vont voir arriver de nombreux nouveaux occupants. A Bruxelles, 41 élus sur les 89 élus siégeront pour la première fois, soit 46%. Les plus jeunes députées sont Ariane de Lobkowicz-d’Ursel (DéFi) et Leila Agic (PS). Elles ont respectivement 23 et 24 ans. La moyenne d’âge n’a d’ailleurs jamais été aussi basse. Elle s’élève à 44 ans à Bruxelles.

En Wallonie, le renouvellement est moins important. On dénombre là 29 députés sur 75 qui n’ont aucune expérience parlementaire ou ministérielle, ce qui représente 39%. A 26 ans, Rachel Sobry (MR) et Rodrigue Demeuse (Ecolo) sont les plus jeunes députés wallons. Dans cette assemblée, l’âge moyen des députés est de 47 ans.

Toujours une majorité d’hommes ?

Ce n’est pas une surprise, les hommes sont toujours majoritaires dans les assemblées régionales. A Bruxelles, on compte 55% d’hommes et 45% de femmes. En Wallonie, il y a encore un peu moins de femmes, elles représentent un peu plus de 41% des députés pour pratiquement 59% d’hommes. Les femmes constituent pourtant plus de la moitié de la population. Si la situation évolue, les femmes restent donc, pour le moment, sous-représentées.

Les "fils de" en politique

Certains ne se sont pas lancés en politique sans raison. Ils ont parfois baigné dedans depuis qu’ils sont petits par l’intermédiaire de leurs parents. Selon les réponses que nous avons obtenues (103 sur 147 députés francophones), plus de 12% des députés ont un parent qui a déjà fait de la politique que ce soit au niveau local, régional, ou fédéral.