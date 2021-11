Affaire Uber : "Nous remercions Taxis Verts d’avoir saisi la justice contre UberPop et UberX", témoigne la Fédération Belge des Taxis

"Nous tenons à remercier Taxis Verts, qui depuis le premier jour, a saisi la justice contre UberPop et UberX", a communiqué jeudi la Fédération Belge des Taxis (FeBet), en réaction à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rendu mercredi, qui ordonne aux chauffeurs LVC de cesser d’opérer avec UberX.

"La compagnie Taxis Verts a souvent été critiquée et attaquée, mais reconnaissons que c’est grâce à elle et pas à d’autres, qu’UberPop a été stoppé il y a 5 ans et qu’UberX l’est aujourd’hui", a réagi la fédération nationale des chauffeurs de taxi. "Nous informons que les licences LVC des trois régions sont concernées par l’arrêt de la cour d’appel. Tout chauffeur LVC qui ne respectera pas la décision se verra infligé des astreintes. Les seules autorisations qui ont le droit d’opérer sur Bruxelles sont les licences de taxi bruxelloises", a-t-elle insisté.

"Nous appelons le secteur à ne plus solliciter le droit passerelle et le chômage économique, et à sortir travailler pour servir à nouveau les clients. Dans les prochains mois, nous allons avoir beaucoup de travail", a ajouté la FeBet.

Celle-ci avait, elle aussi, attaqué en justice Uber et des chauffeurs travaillant avec l’application UberX. En première instance, le tribunal de l’entreprise avait considéré que l’application UberX était conforme à la législation bruxelloise sur le transport rémunéré de personnes. La FeBet a fait appel et, en janvier dernier, la cour a décidé de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Les parties sont dans l’attente de la réponse de la Cour.