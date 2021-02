Affaire Nethys : les bureaux de Jean-Claude Marcourt perquisitionnés au Parlement wallon et en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le greffier du Parlement wallon l'a confirmé: des perquisitions ont eu lieu Parlement de Wallonie, à Namur, probablement dans le cadre de l'instruction judiciaire du volet "rémunérations" de l'affaire Nethys.

Selon nos sources, le bureau du président PS Jean-Claude Marcourt, président du Parlement wallon, a été perquisitionné. Son bureau en Fédération Wallonie-Bruxelles a également été mis sous scellés.

Jean-Claude Marcourt serait dans le viseur de la justice pour avoir avalisé les décisions stratégiques importantes prises au sein du groupe Nethys ces quinze dernières années. Parmi celles-ci figurerait notamment la décision prise en mai 2018 par le comité de rémunération de Nethys de verser de faramineuses indemnités "de rétention" à certains membres de l'ex-management de Nethys.



L'avocat de Pol Heyse avait demandé l' audition du "monde politique liégeois"

La justice doit encore auditionner une quarantaine de personnes dans le cadre de l'affaire Nethys. Les avocats de M. Moreau et M. Heyse voulaient notamment que la justice se penche sur les décideurs politiques, avaient-ils indiqué mercredi en marge de l'audience de la Chambre du conseil. Parmi eux, les noms de Jean-Claude Marcourt (PS), président du parlement de Wallonie, et de Daniel Bacquelaine, le président provincial du MR à Liège sont notamment cités.

Alors que Pol Heyse a été libéré sous conditions mercredi soir, Stéphane Moreau est resté en prison à Lantin. Le parquet a en effet décidé d'interjeter appel de la décision de la chambre du conseil concernant M. Moreau, qui autorisait sa libération sous conditions. L'ancien bourgmestre d'Ans devra attendre la décision de la chambre des mises en accusation dans les 15 jours. M. Moreau et M. Heyse sont soupçonnés d'abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. Stéphane Moreau est également inculpé de faux, d'usage de faux et d'escroquerie.

L'affaire suit son cours et de nouvelles personnes devraient être auditionnées par la justice liégeoise dans les prochaines semaines.