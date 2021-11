Affaire Mawda, le policier voit sa peine réduite par la cour d'appel de Mons, 10 mois avec sursis plus une amende de 400 euros

La cour d’appel de Mons a rendu son arrêt concernant la condamnation du policier à l’origine du tir ayant entraîné le décès de la petite Mawda, âgée de deux ans. Il est condamné à 10 mois avec sursis plus une amende de 400 euros.

Les faits remontent au 17 mai 2018 au cours d’une course-poursuite sur l’autoroute impliquant une camionnette dans laquelle se trouvaient des migrants, dont les parents de Mawda.

Condamné en première instance à Mons à une peine d’un an de prison avec sursis, pour homicide involontaire, le policier avait fait appel de sa condamnation. Sur le fond de l’affaire les arguments restent inchangés.

Le policier avait été condamné par le tribunal de Mons en première instance pour avoir sorti et utilisé son arme dans un contexte inapproprié avec les conséquences que l’on connaît. En procédure d’appel, l’avocate générale avait rappelé que le policier a délibérément tiré, contrairement à ses collègues mobilisés jusque-là dans l’intervention et qui n’ont pas eu l’idée de sortir leur arme dans les mêmes circonstances, vu la présence de personnes à bord de la camionnette et les risques d’accident.