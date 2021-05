Affaire Jürgen Conings : onze militaires ont été écartés des dépôts d’armes et des informations sensibles

Onze militaires suivis par les services de renseignement en raison de leurs opinions radicales et de leurs accointances avec l’extrême-droite ont été écartés des dépôts d’armes et n’ont plus accès à des lieux et des informations sensibles, a indiqué dimanche la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, sur le plateau de "C’est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).

►►► Ludivine Dedonder (PS) : "Les extrémistes, comme je l’ai dit pour les racistes ou les sexistes, n’ont pas leur place à la Défense"

A la suite de l’affaire Jürgen Conings, la ministre a demandé au Chef de la Défense (CHOD), Michel Hofman, de prendre des mesures immédiates à l’encontre des militaires qui sont suivis par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS – renseignement militaire). Samedi soir, l’amiral a confirmé à la ministre que ces mesures avaient été prises.