Affaire Julie Van Espen: un message de campagne de Koen Geens retiré

Cela fait partie des slogans de campagne qui tombent mal : jusque hier soir, un spot de Koen Geens, ministre CD&V de la Justice, et par ailleurs tête de liste de son parti à la Chambre pour le Brabant flamand, affichait allègrement : « Grâce à Geens, la violence sexuelle est plus fermement réprimée » – avec renvoi vers le site de campagne du ministre. Une petite phrase qui résonne douloureusement au moment où la justice est sous la critique après le meurtre de la jeune Julie Van Espen, victime présumée d’un individu condamné en première instance pour faits de violence, vols et viols, et en attente (longue visiblement…) d’un nouveau jugement en appel. Mais c’est ainsi, campagne oblige, les affiches fleurissent sur les panneaux et les slogans et spots tournent sur le Net.

Au vu de l’actualité dramatique des dernières heures, la décision a été prise dans l’après-midi d’hier au cabinet de la Justice de retirer ce visuel de la campagne, jugé « peu adapté », même si l’idée était bien d’attirer l’attention sur toute une série d’initiatives prises par Koen Geens sous cette législature pour la prise en charge pénale des délinquants sexuels. Un message peu audible désormais. Le « banner de campagne » incriminé a été retiré vers 18h00, mais il est encore apparu durant quelques heures ici et là, abondamment commenté sur les réseaux sociaux et twitter, notamment parce que certains N-VA l’avaient repéré… et y ont fait écho. Le responsable du site chargé de la campagne en ligne de Koen Geens a répondu que « la suite était hors de son contrôle » mais que la petite phrase devrait disparaître progressivement des systèmes informatiques…