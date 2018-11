Affaire Delphine Boël: la cour d'appel ordonne un test ADN à Albert II

La Cour d'appel de Bruxelles a rendu sa décision ce lundi dans le dossier de la recherche de paternité de Delphine Boël. L'ex-souverain Albert II doit se soumettre à un test ADN dans les trois mois. L'artiste belge Dephine Boël dit en effet être la fille naturelle d'Albert II et a entamé une bataille juridique pour être reconnue comme telle.

Retour sur l'"affaire Delphine Boël"

En 2013, Delphine Boël a saisi la justice afin d'obtenir la reconnaissance officielle de sa filiation via test ADN. En première instance, Delphine Boël a été déboutée de ses demandes mais a décidé de faire appel.

Pour mener à bien cette reconnaissance de filiation, Delphine Boël a tout d'abord dû introduire une action en désaveu de paternité de son père légal Jacques Boël. Ce dernier s'est alors soumis à un test ADN qui a conclu qu'il n'était pas le père biologique de Delphine.

Malgré ces résultats, le tribunal de première instance de Bruxelles a conclu que Jacques Boël restait le père légal de Delphine Boël, estimant que le lien de filiation ne se limite pas à une donnée biologique.

En septembre 2018, la justice bruxelloise a finalement jugé qu'il était inutile de refaire un nouveau test... de quoi permettre au dossier d'avancer et, peut-être, de mettre un point final à la filiation entre Jacques Boël et Delphine devant la Cour d'appel.

Albert II pourrait refuser le test

Concernant Albert II, la Cour d'appel avait alors estimé qu'il était trop tôt pour décider de le soumettre ou non à un test ADN pour des raisons techniques et juridiques. La cause a été mise en délibéré avec une décision attendue avant la fin de l'année... nous y voilà.

L'avocat du roi a toutefois déjà fait savoir qu'Albert II refuserait d'être reconnu comme "père" de Delphine. Il pourrait donc refuser un test qui lui serait imposé.