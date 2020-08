Depuis les révélations concernant les circonstances qui ont conduit à la mort du Jozef Chovanec, un ressortissant slovaque décédé à Charleroi en février 2018, et le pas de côté du numéro 2 de la police fédéral, jeudi dernier, les explications des ministres de l’Intérieur et de la Justice étaient très attendues. Pieter De Crem (CD&V) et Koen Geens (CD&V) étaient entendus à la Chambre ce mardi. Si le ministre de Justice était en poste à l’époque, celui de l’Intérieur a succédé à Jan Jambon (N-VA).

Tous les groupes politiques ont posé de nombreuses questions aux deux ministres : qui était au courant de quoi ? Pourquoi l’enquête est-elle toujours en cours ? Celle-ci a-t-elle été écartée ? Pourquoi a-t-il fallu attendre la diffusion des images pour que l’agente qui a fait un salut hitlérien soit écartée ? Comment expliquer que ces images ne soient pas remontées dans la hiérarchie ? La méthode d’immobilisation est-elle toujours utilisée ?

Suivez les réponses à ces questions ci-dessous.