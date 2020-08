Affaire Chovanec : "Si j'étais à la place de Jambon, je démissionnerais" affirme Louis Tobback (sp.a)

Le socialiste flamand Louis Tobback a jugé sévèrement jeudi l'attitude de Jan Jambon à propos de ce qu'il savait de l'affaire Chovanec. A ses yeux, l'actuel ministre-président flamand et ex-ministre de l'Intérieur devrait démissionner.

"Si j'étais à la place de Jambon, je démissionnerais", a souligné Louis Tobback (sp.a), ancien ministre de l'Intérieur qui, en 1998, avait quitté le gouvernement après la mort de la demandeuse d'asile nigériane Semira Adamu décédée lors d'une tentative d'expulsion.

A lire aussi : Décès de Jozef Chovanec : où en est l'enquête judiciaire ?

"La démission devra être une décision personnelle de Jambon mais je suis certain que la majorité au parlement flamand (N-VA, CD&V, Open Vld) ne la votera pas et que le président de la N-VA, Bart De Wever, ne le lui demandera pas. Aujourd'hui, on s'accroche beaucoup trop à son poste", juge-t-il. Et d'ajouter: "Jambon devra se demander lui-même s'il a encore suffisamment de crédibilité pour rester. Je ne le pense pas et, après ces déclarations contradictoires, je m'en irais, pas seulement pour moi-même mais aussi pour mon parti et, de manière générale, pour la crédibilité du système politique".

Que Jan Jambon dise qu'il n'était pas au courant de la gravité des faits qui se sont produits à l'aéroport de Charleroi étonne le socialiste. "Si l'ambassadeur d'un pays de l'Union européenne demande à être reçu pour obtenir des explications sur une affaire aussi délicate, où un de ses compatriotes est décédé dans une cellule de la police (M. Chovanec est décédé à l'hôpital après avoir fait un malaise cardiaque dans la cellules, ndlr), c'est quand même le ministre en personne qui le reçoit", estime-t-il.

A lire aussi : Revue de presse : l’affaire Chovanec s’embrase, embarrasse et ébranle

L'ex-ministre s'est aussi interrogé sur le comportement du parquet et de la police. "Dans de tels cas, le parquet envoie quand même une note à l'Intérieur. Le sommet de la police fédérale, dont ressortit la police aéroportuaire, devait également être au courant de ce qui s'était passé par la revue de presse. Et puisque le gouvernement slovaque de l'époque soulève lui aussi ces faits, les Affaires étrangères étaient au courant, et cette affaire doit normalement être évoquée au kern (où se réunissent le Premier ministre et les vice-Premiers ministres)", a-t-il poursuivi.