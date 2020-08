Décès de Jozef Chovanec : où en est l'enquête judiciaire ?

L’affaire Chovanec, du nom de ce citoyen slovaque décédé en février 2018 suite à l’intervention musclée de la police aéroportuaire de Charleroi, n’en finit pas de rebondir et agite désormais les plus hautes instances policières et politiques. Mais au niveau judiciaire, où en est-on ? Quels devoirs d’enquête ont été réalisés depuis la nuit dramatique du 23 au 24 février 2018 durant laquelle Jozef Chovanec a été mis au cachot après s’être rebellé dans un avion qui devait le ramener dans son pays ? On fait le point.

D’une "simple" arrestation…

Dès le 23 février 2018, le jour de l’arrestation de Jozef Chovanec à l’aéroport de Charleroi, le parquet de Charleroi est contacté par la police aéroportuaire (police fédérale) pour des faits de rébellion et décide que le ressortissant slovaque doit être immédiatement mis en détention et que les images des caméras de surveillance doivent être conservées.

Un médecin est alors dépêché sur place, qui juge que le contrevenant est en état d’être placé en cellule. À ce moment de l’affaire, c’est après lui que la Justice en a, mais les événements de la nuit vont tout changer.

… à une enquête pénale

Car le lendemain, la police doit annoncer au magistrat de garde qu’entretemps Jozef Chovanec a dû être maitrisé dans sa cellule et que, suite à l’intervention musclée des policiers et à l’administration d’un calmant par une ambulancière du SMUR, ce-dernier est inconscient et a été transféré à l’hôpital Marie-Curie de Charleroi.

Le parquet demande alors à être tenu informé de l’état de santé de Jozef Chovanec et son arrestation judiciaire est annulée. Anticipant sans doute les futurs devoirs d’enquête, le magistrat de service ordonne également qu’en cas de décès, le corps du patient, alors encore dans le coma, doit être conservé et mis à disposition de la Justice.

►►► Jozef Chovanec, étouffé par le poids de la légèreté

Le 25 février, une enquête est ouverte pour agression involontaire et coups et blessures, à l’encontre des policiers cette fois. En deux jours, l’affaire a totalement changé de nature.