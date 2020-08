Affaire Chovanec : le cabinet Jambon informé dès l’été 2018

Depuis les révélations concernant les circonstances qui ont conduit à la mort du Jozef Chovanec, un ressortissant slovaque décédé à Charleroi en février 2018, et le pas de côté du numéro 2 de la police fédéral, jeudi dernier, les explications des ministres de l’Intérieur et de la Justice étaient très attendues. Pieter De Crem (CD&V) et Koen Geens (CD&V) étaient entendus à la Chambre ce mardi. Si le ministre de Justice était en poste à l’époque, celui de l’Intérieur a succédé à Jan Jambon (N-VA).

Tous les groupes politiques ont posé de nombreuses questions aux deux ministres : qui était au courant de quoi ? Pourquoi l’enquête est-elle toujours en cours ? Celle-ci a-t-elle été écartée ? Pourquoi a-t-il fallu attendre la diffusion des images pour que l’agente qui a fait un salut hitlérien soit écartée ? Comment expliquer que ces images ne soient pas remontées dans la hiérarchie ? La méthode d’immobilisation est-elle toujours utilisée ?

Le cabinet Jambon au courant dès le mois de juillet 2018

Le ministre de l’Intérieur a informé le Parlement que le cabinet de son prédécesseur, Jan Jambon, avait été mis au courant depuis le début du mois de juillet 2018.

Dans sa réponse, Pieter De Crem a indiqué que si habituellement il "défend les interventions policières qui dans beaucoup de circonstances doivent faire preuve de compréhension", ce n’était pas le cas dans cette affaire. Le ministre de l’Intérieur dit ne pas avoir été informé ni de l’existence de cette affaire, ni des images vidéo. Lorsque l’élu CD&V devient ministre de l’Intérieur en décembre 2018, lors du briefing des plus hautes autorités policières, le décès de Jozef Chovanec n’a pas été abordé, ni d’un éventuel dossier disciplinaire. Pieter De Crem précise que depuis son entrée en fonction, il a pris des décisions dans 168 dossiers disciplinaires.

Après un rappel des faits concernant les circonstances ayant provoqué l’arrestation de M. Chovanec (expulsion de l’avion décidée par le commandant de bord, après qu’il ait poussé une steward), Pieter De Crem explique qu’un médecin a vu Jozef Chovanec, l’a déclaré "apte" à être maintenu en cellule. Dans la nuit, celui-ci s’est frappé la tête contre les murs. Selon le ministre, M. Chovanec était particulièrement agité, Pieter De Crem évoquant le syndrome "de délire agité", un comportement très agressif accompagné d’un non-respect des injonctions. Il y a eu un arrêt cardiaque, avant une réanimation. Jozef Chovanec est tombé dans le coma, avant de décéder quelques jours plus tard.

Ce décès a fait l’objet d’une communication du Parquet. Dans la foulée, l’ambassade de Slovaquie s’est informée de la situation. Selon Pieter De Crem, il y a eu un premier contact entre les Slovaques et le SPF Affaires étrangères, avant, le 4 juillet 2018, qu'un rapport soit envoyé au cabinet de Jan Jambon.

Le salut nazi "pas compatible avec le comportement attendu"

Concernant le salut nazi et les images, Pieter De Crem a répété à plusieurs reprises qu'un certain nombre de hauts responsables policiers, bien qu'au courant de l'affaire, n'avaient pas vu les images vidéo, tant du côté de la police aéroportuaire que de la direction des opérations des polices administratives. La police a pris des mesures d'ordre, dont la mutation de la policière vers une fonction sans contact avec le public, après avoir pris connaissance des images. Ceci en attendant le résultat de l'enquête disciplinaire et judiciaire. Qui doit déterminer si les actes posés étaient proportionnels.

Pieter De Crem a également longuement informé le Parlement sur un groupe de travail mis en place à la fin de l'année 2018 sur les comportements à adopter face au syndrome de délire agité ou de psychose aiguë. Ce groupe de travail a développé une approche multidisciplinaire. Et à ce jour, près de 1000 membres des forces de l'ordre ont bénéficié de cette formation.