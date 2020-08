Affaire Chovanec : Jan Jambon se défend et admet une "faute de communication"

Jan Jambon a bien rencontré l’ambassadeur slovaque

Toute cette semaine, de nombreuses questions se sont posées sur la possible rencontre entre Jan Jambon et l’ambassadeur Slovaque en poste à Bruxelles en 2018. Un rapport du SPF Affaires étrangères mentionne effectivement cette rencontre au cabinet Jambon, le 2 mars 2018. Cette rencontre impliquerait que Jan Jambon était bien au courant de l’affaire. Or, il d'abord affirmé ne pas avoir connaissance de l'affaire Chovanec avant de dire qu'il ne s'en souveniat plus.

Ce jour-là, l’ambassadeur Stanislav Vallo a bien été reçu par deux de ses collaborateurs, confirme Jan Jambon.

Mais, avoue Jan Jambon, une rencontre entre cet ambassadeur et le ministre lui-même a bien eu lieu au sujet de cette affaire. "Je ne me souviens pas de cette réunion."

L’ambassadeur aurait déclaré dans la presse que le ministre Jan Jambon ne lui avait fourni aucune information supplémentaire sur les circonstances du décès de Jozef Chovanec. "Je n’en n’avais pas la possibilité, ni le droit en raison de l’enquête judiciaire". Cette réunion s’est tenue le 30 mai 2018, jour de l’attaque terroriste à Liège, précise le ministre-président flamand en guise de contexte. "Mon attention s’est entièrement portée sur les attaques à Liège, ce qui explique, en partie, pourquoi je ne me rappelle pas cette courte conversation."