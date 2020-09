Auditions très attendues du ministre-président flamand et ex-ministre de l’Intérieur N-VA Jan Jambon, ainsi que le commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker, et sa prédécesseure Catherine De Bolle.

C’est Jan Jambon qui a pris la parole en premier. L’ancien ministre de la Suédoise a tout de suite insisté sur le fait que ni lui ni son cabinet n’avaient vu les images, des images "effroyables" : "notre connaissance du dossier était totalement différente des images qu’on a pu découvrir dans la presse. Je défendrai toujours l’action de la police, je l’ai fait en tant que ministre. Mais ce que j’ai pu voir sur les images est inacceptable. Il n’y a pas de mot pour justifier ça." Jan Jambon explique n’avoir disposé que d’un rapport "sommaire" et "neutre".

Jan Jambon a bel et bien rencontré l’ambassadeur slovaque en mai 2018

L’ancien ministre de l’Intérieur prendra un certain temps pour refaire la chronologie des faits, tant des faits que de la suite apportée par son cabinet. Celui-ci a reçu une demande d’information des autorités slovaque dès le lundi 26 février. "Le cabinet a demandé le rapport de police. Et rien ne permettait de dire que des erreurs auraient pu être commises par la police. On y parle d’une arrestation difficile et du fait que Jozef Chovanec a été incarcéré dans une cellule pour la nuit. Les vérifications médicales ont montré qu’il pouvait être incarcéré. Ce rapport ne fait à aucun moment état des images effroyables qu’on a vues dans la presse. On reproche au cabinet de ne pas avoir été proactif. Mais sans cette démarche de demande du rapport, je ne l’aurais pas eu. Il n’y avait aucune raison de doute du contenu du rapport de police. Je n’ai pas de méfiance à l’égard des services. Un rapport de police n’est pas un document qu’on peut, comme ça, remettre en question. Imaginons qu’on vive dans une société on devrait systématiquement vérifier le contenu des rapports. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas travailler comme ça."

Dans sa chronologie, Jan Jambon signale et reconnaît avoir bel et bien rencontré l’ambassadeur slovaque le 30 mai 2018 : "L’entretien avec l’ambassadeur n’a pas donné d’informations qui auraient pu m’alarmer." Plus globalement, Jan Jambon s’interroge : "Où y a-t-il eu un clignotant ? Hormis ce rapport, je n’avais aucune information. Les médias, le Parlement, il n’y a pas eu de suite, alors que je répondais tous les mercredis à des questions en commission."

Le commissaire général "tend la main" à la famille Chovanec

Marc De Mesmaeker est l’actuel commissaire général de la police fédérale. A l’époque des faits, il était le patron du Secrétariat administratif et technique de l’Intérieur (SAT), chargé de faire le lien entre les services policiers et le cabinet Jambon. "Oui, j’étais au courant des faits, comme bon nombre de personnes en Belgique" explique Marc De Mesmaeker, faisant une revue de presse des articles publiés à l’époque. Mais les images, il ne les avait jamais vues, avant les révélations de ce mois d’août.

Après avoir décrit certaines procédures, la façon dont la communication et le dialogue se font au sein des services de police, Marc De Mesmaeker a pris un ton grave : "Je peux regarder la famille Chovanec dans les yeux, et je voudrais le faire littéralement car je me rends compte qu’ils vivent un cauchemar depuis plus de deux ans. Je suis le chef de la police intégrée. Je serai toujours associé, identifié à ce drame. J’ai pleinement conscience que dans ma fonction, je représente les autorités belges, et une institution qui a le monopole de la violence. Cette prise de conscience liée à mes sentiments m’incite à faire ce geste, tendre la main à la famille Chovanec. Je pense – je sais - qu’actuellement des milliers de collaborateurs de la police fédérale disent 'oui, chef, faites-le. Nous aussi, on veut le faire'. Si je tends la main à la famille Chovanec, c’est en fait des milliers de mains qu’on tend vers cette famille. On va peut-être se heurter à un refus et on comprendrait pleinement."

Et le patron de la police de déclarer qu’il faut la "clarté et trouver des réponses. Qui avait ces images ? Si quelqu’un les a vues, que s’est-il passé ?" Marc De Mesmaeker l’assure : "L’enquête interne sera menée de façon, soyez convaincus, professionnelle, diligente, transparente et en toute objectivité."

En conclusion, le responsable de la police s’est adressé aux "99%" de ses collaborateurs qui "s’acquittent correctement de leur mission" : "Je vous connais, je connais votre résilience. Je n’ai aucun doute sur ce point. Ma confiance en vous tous est importante. Mais nous devons également assumer notre responsabilité par rapport à ce 1%, je le répète, de comportements, de propos inacceptables, qui doivent à tout moment faire l’objet du suivi et des poursuites qui s’imposent."

Egalement présente ce matin, l’ancienne cheffe de la police au moment des faits, Catherine De Bolle, indique elle aussi ne pas avoir été informée. "Ces faits auraient dû être portés à ma connaissance. On ne m’a pas davantage présenté les images. Si tel avait été le cas, j’aurais immédiatement pris les mesures qui s’imposent, comme, par le passé, j’ai à plusieurs reprises dû le faire quand j’étais commissaire général."