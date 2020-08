Affaire Chovanec : "il faudrait un réseau de lanceurs d'alerte au sein de la police"

Beaucoup de questions entourent encore l’affaire Chovanec, deux ans après les faits qui ont coûté la vie à ce Slovaque de 38 ans. Pourquoi l’affaire n’éclate au grand jour qu’aujourd’hui ? Y a-t-il eu une volonté de cacher les faits ? Quels mécanismes de prévention pour éviter que de pareils drames ne se reproduisent à l’avenir ?

On a aucune formation pour pouvoir réagir à ça

Invité sur le plateau de CQFD ce lundi, Eddy Quaino, permanent à la CGSP-Police, rappelle tout d’abord qu’il faut attendre les résultats de l’enquête judiciaire toujours en cours : "c’est une enquête sur une intervention policière compliquée car on est face à une personne présentant des symptômes de délire […] Et on a aucune formation dispensée pour pouvoir réagir à ce type de personne", précise-t-il en pointant le manque de réponse de sa hiérarchie en termes de formation spécifique.

Le syndicaliste dénonce très fermement le comportement de la policière auteure du salut nazi : "c’est totalement inacceptable pour un membre des services de police", dit-il en insistant : "ce sont des situations d’exception. Je ne voudrais pas qu’on s’imagine que dans le monde policier, on est systématiquement face à des personnes de ce type".

Un réseau de lanceurs d’alerte

Eddy Quaino rappelle les trois possibilités dont disposent les policiers pour dénoncer ce type d’agissements : "le service interne de prévention et de protection des travailleurs, le service externe de protection des travailleurs et le réseau des personnes de confiance". "Et aujourd’hui, dit-il, je relance ce message : pourquoi ne pas mettre en place un réseau de lanceurs d’alerte au sein de la police ?"

"Si des comportements tels qu’un salut nazi existent au sein des services de police, il faut les dénoncer. Les auteurs de ces actes n’ont pas leur place au sein de la police […] Des gens osent dénoncer, en matière de harcèlement notamment, il faut encourager cela et le mot lanceur d’alerte pourrait être un bon signal en ce sens", développe le permanent à la CGSP-Police.

