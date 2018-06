Affaire Boël/Albert II: la validité du test ADN subi par Jacques Boël reconnue par la Cour d'appel de Bruxelles

La Cour d’appel de Bruxelles a rendu la semaine dernière une décision provisoire dans le dossier Delphine Boël/Albert II. Les avocats des différentes parties que nous avons contactés sont en train d’en prendre connaissance. Il apparaît que la Cour reconnaît la validité du test ADN déjà subi par Jacques Boël et qui a démontré qu’il n’était pas le père biologique de Delphine.

Mais sur la question d’un test ADN à imposer au roi Albert II, la Cour ne tranche pas. Il faut d’abord formellement annuler la paternité de Jacques Boël. Suite des débats le 20 septembre. On saura lors si cette paternité sera annulée et si un test peut être demandé à Albert II. Du côté des avocats de Delphine Boël, on parle déjà d’une "demi-victoire" avec cette accélération d’un calendrier judiciaire qui aurait pu prendre encore quelques années.